Păianjeni giganți se răspândesc în zona Mării Baltice.

Acum pare că a ajuns și în zona Mării Baltice și este adesea întâlnit pe insulele Rügen și Usedom, transmite euronews.com.

Pentru unii, acest păianjen arată ca o creatură dintr-un coșmar. Păianjenul Nosferatu continuă să se răspândească în Europa. Specia, care trăiește în principal în țările mediteraneene, este tot mai des observată și în zona Mării Baltice. Uniunea pentru Protecția Naturii din Germania (NABU) documentează de câțiva ani răspândirea acestui păianjen neobișnuit, care poate mușca și oameni, pe teritoriul Germaniei.

Numit după un film de groază

În germană, păianjenul mare Zoropsis spinimana este într-adevăr numit după un film de groază – vampirul din filmul mut al lui Friedrich Wilhelm Murnau „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens” („Nosferatu. Simfonia groazei”). Personajul Nosferatu are dinți ascuțiți și, asemenea păianjenului, membre subțiri și lungi. Cei care au dat acest nume speciei probabil au considerat că desenul de pe partea frontală a corpului păianjenului Nosferatu seamănă cu fața vampirului Dracula. Alții văd în acest model un craniu sau o mască. La NABU este numit și „păianjenul cu tatuaj de vampir” și este considerat un noroc faptul că, datorită lui, mulți oameni s-au interesat de păianjeni.

Masculii sunt de obicei mai mici și ajung la o lungime de 10 până la 13 milimetri, în timp ce femelele pot crește între 10 și 19 milimetri. Dacă se ia în calcul și lungimea picioarelor, Zoropsis spinimana poate atinge o dimensiune impresionantă de până la 8 centimetri.

Descoperit în toate landurile federale: „Atât de multe raportări ca niciodată înainte”

Printr-o campanie de colectare a raportărilor, la care au participat zeci de mii de persoane din toată Germania, NABU a înregistrat între timp păianjenul Nosferatu în toate landurile federale. Recent, cele mai multe raportări vin din zona Mării Baltice – de pe insulele Rügen și Usedom.

Chiar și în landul mai rece Schleswig-Holstein, acest păianjen mediteranean se simte deja ca acasă. La NABU se crede că păianjenul Nosferatu ar fi fost adus și de turiști cu bagajele lor.

După cum a declarat dr. Alexandru Wirt de la NABU, primăvara anului 2026 „au fost primite atât de multe raportări cu fotografii, cât niciodată înainte: până în prezent au fost trimise peste 2.500 de imagini. Dacă analizăm această perioadă (ianuarie-mai) pe landuri federale, aproape peste tot se înregistrează un record de fotografii raportate pentru primăvara anului 2026”.

Iar dacă păianjenul Nosferatu mușcă…

Dacă se simte în pericol, păianjenul Nosferatu poate mușca o persoană. Mușcătura seamănă cu cea a unei viespi. Umflătura dispare în câteva zile. Atenție trebuie să acorde doar persoanele alergice.

Datorită firelor speciale aderente, această specie de păianjeni poate urca chiar și pe ferestre și alte suprafețe de sticlă, ceea ce înseamnă că poate ajunge practic oriunde. Deoarece păianjenii Nosferatu preferă căldura, se stabilesc cu plăcere în interiorul clădirilor. Dacă un astfel de păianjen este găsit într-o casă sau apartament, nu trebuie zdrobit sub nicio formă – mai bine este scos cu grijă afară.

Păianjenii Nosferatu preferă în mod special să ierneze în locuințe sau garaje. Potrivit NABU, fotografiile puilor și ale ouălor arată că în astfel de condiții reproducerea este posibilă pe tot parcursul anului, ceea ce, împreună cu schimbările climatice, poate fi un factor important pentru răspândirea cu succes a acestei specii.

După cum explică reprezentanții NABU, se hrănesc în principal cu alți păianjeni, care uneori sunt chiar mai mari decât ei, precum și cu muște și fluturi nocturni.