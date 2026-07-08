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ipn
8 Iulie 2026, 17:40
7 193
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Pacienții Spitalului Clinic Bălți vor fi asigurați cu hrană prin servicii de catering

Spitalul Clinic Bălți va apela la servicii de catering pentru alimentarea pacienților, după apariția în spațiul public a unor imagini care arată condiții precare în unele spații ale blocului alimentar al instituției.

Pacienții Spitalului Clinic Bălți vor fi asigurați cu hrană prin servicii de catering.
Pacienții Spitalului Clinic Bălți vor fi asigurați cu hrană prin servicii de catering.

Ministerul Sănătății s-a autosesizat și a solicitat administrației spitalului informații despre situația existentă, măsurile întreprinse și planul de remediere a problemelor, transmite IPN.

Consiliul administrativ al spitalului a aprobat inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru renovarea capitală a întregului bloc alimentar. În prezent, este în proces contractarea companiei care va elabora proiectul tehnic.

Totodată, instituția medicală anunță că va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor efectuarea unei expertize și emiterea unei concluzii privind posibilitatea continuării activității blocului alimentar în condițiile actuale sau necesitatea sistării parțiale ori totale a acesteia.

Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza implementarea măsurilor și respectarea normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. Totodată, joi, ministrul Emil Ceban va efectua o vizită la Spitalul Clinic Bălți.

Sursă
ipn
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