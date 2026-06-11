P. Diddy a fost din nou acuzat de violență asupra unui minor.

Despre acest lucru a anunțat postul de televiziune CNN, transmite media.az.

Postul de televiziune deține o plângere depusă la Procuratura din Los Angeles de o persoană al cărei nume nu este dezvăluit. Se știe că reclamantul, care în 2007 era încă minor, a fost victima unui abuz sexual la unul dintre evenimentele din Hollywood. În special, se afirmă că înainte de comiterea abuzului, rapperul i-a oferit alcool minorului.

La începutul lunii iunie s-a raportat că Procuratura din Los Angeles investighează noi acuzații de abuz sexual împotriva lui P. Diddy. Acuzațiile au fost formulate de publicistul și producătorul muzical Jonathan Hay.

Reamintim că în octombrie 2025, instanța din New York a condamnat rapperul la peste patru ani de închisoare pentru trafic de persoane în scopul prostituției. Apărarea muzicianului a cerut o pedeapsă de 14 luni, iar procuratura a solicitat peste 11 ani de detenție. În iulie aceluiași an, juriul l-a considerat nevinovat de infracțiunile mai grave, pentru care risca închisoare pe viață – extorcare și trafic de persoane.