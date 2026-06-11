Ormuz e „închisă”, dar fluxurile de petrol prin strâmtoare au crescut cu 50%.

Potrivit estimărilor Vortexa, în primele 10 zile ale lunii iunie, prin strâmtoare au ieșit cel puțin 1,8 milioane de barili pe zi de petrol neiranian din Golful Persic. În mai, acest indicator era de 1,2 milioane de barili pe zi, transmite epravda.com.ua.

În același timp, petrolul iranian nu trece prin blocada impusă de Washington. Potrivit președintelui SUA, Donald Trump, militarii americani au ajutat, începând din luna trecută, să treacă prin Ormuz aproximativ 100 de milioane de barili de petrol, sau cel puțin 2,4 milioane de barili pe zi de la începutul lunii mai.

Joi, Iranul a declarat că strâmtoarea Ormuz este închisă până la o nouă notificare. Piața a reacționat moderat: contractele futures pentru Brent s-au tranzacționat practic fără modificări, spre deosebire de creșterea de 13% după prima închidere a strâmtorii la începutul războiului.