Orașele gazdă sunt pregătite pentru startul CM 2026. Fanii se plâng de vize și prețuri.

Mexicul va deschide turneul cu un meci împotriva Africii de Sud, amintind de partida de deschidere a Cupei Mondiale din 2010 de la Johannesburg, informează Euronews.

De la Kansas City până la Toronto, oficialii anunță că planurile de securitate sunt aprobate, rețelele de transport sunt testate, iar zonele pentru fani sunt pregătite să primească sute de mii de vizitatori.

În Kansas City, statul Missouri, primul meci este programat pentru 16 iunie, dar organizatorii pregătesc orașul pentru turneu de mulți ani.

„Vrem să arătăm lumii întregi că Kansas City este în ascensiune, că ne dezvoltăm. Vrem să arătăm că nu mai suntem, cum spunem noi, un stat peste care se trece zburând. Suntem un stat spre care se zboară. De asemenea, dorim ca locuitorii din Kansas City să fie cu adevărat mândri de acest lucru. Sperăm că locuitorii Kansasului și întregii regiuni sunt cu adevărat bucuroși să găzduiască turneul, să se arate mândri că acest eveniment a venit acasă la ei", spune directoarea festivalului fanilor și evenimentelor, Mallory Cage.

Orașele gazdă s-au pregătit ani de zile pentru turneul care se așteaptă să atragă milioane de suporteri în Statele Unite, Canada și Mexic.

Oaspeții vor trebui să se familiarizeze și cu geografia locală. În SUA există orașul Kansas City în statul Missouri și Kansas City în statul Kansas, ceea ce deseori îi derutează pe cei care vin pentru prima dată. Majoritatea meciurilor Campionatului Mondial vor avea loc pe partea statului Missouri, dincolo de granița statelor.

SUA vor găzdui aproximativ 75% din meciurile Campionatului Mondial de Fotbal 2026: 78 din cele 104 partide ale turneului se vor desfășura în 11 orașe gazdă.

În Canada, Toronto va găzdui șase meciuri ale Campionatului Mondial, începând de vineri. Cel mai mare oraș al țării afirmă că este pregătit să primească oaspeți, subliniind diversitatea metropolei.

Directorul executiv pentru organizarea Campionatului Mondial din Toronto, Sharon Bollenbach: „În primul rând, trebuie să trăim acest moment în istoria orașului și a țării noastre și să profităm de toate oportunitățile pe care le deschide. Suntem pregătiți să întâmpinăm lumea și așteptăm cu nerăbdare fluierul de start".

Potrivit autorităților din Toronto, în timpul Campionatului în oraș vor veni aproximativ 300.000 de oaspeți.

Dar atenția principală a fanilor este concentrată asupra echipelor naționale.

Luni, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a organizat ceremonia de predare a steagului echipei naționale cu trei zile înainte ca țara să deschidă Campionatul Mondial de Fotbal 2026 cu meciul împotriva Africii de Sud.

Mexicul găzduiește șase echipe naționale, inclusiv echipa Iranului, implicată într-un conflict cu SUA.

Echipa și-a mutat tabăra de antrenament în Tijuana, Mexic, în timp ce câțiva oficiali încă așteaptă permisiunea de intrare în Statele Unite.

Potrivit presei, jucătorilor iranieni li se va permite să intre în Los Angeles, pe coasta de vest a SUA, doar în zilele meciurilor, după care vor reveni imediat în Mexic. Oficialii iranieni au criticat deja această decizie.

Arbitru somalez, Omar Artan, refuzat la intrarea în SUA

Între timp, pe măsură ce pregătirile ajung la final, fanii și oficialii se confruntă cu o serie de obstacole – de la prețuri exorbitante la bilete până la interdicții de migrație și restricții de viză în SUA.

Luni, Omar Artan, care ar fi trebuit să devină primul arbitru somalez la meciurile fazei finale a Campionatului Mondial, a fost exclus din lista arbitrilor. Artan a fost refuzat la intrarea în SUA. Somalia este una dintre țările ale căror cetățeni au fost interziși de președintele SUA, Donald Trump.

Artan, recunoscut ca cel mai bun arbitru masculin de către Confederația Africană de Fotbal (CAF) în 2025, a sosit sâmbătă pe aeroportul internațional Miami din Istanbul, dar nu i s-a permis să treacă frontiera.

Fanii echipelor din Haiti, Iran, Senegal și Coasta de Fildeș s-au confruntat, de asemenea, cu restricții dure de viză.

Într-un comunicat, FIFA a subliniat că nu participă la procedurile de migrație și a fost informată de autorități că statutul lui Artan „nu va fi schimbat momentan".

Fiind unul dintre cei 52 de arbitri FIFA selectați pentru a oficia meciurile turneului, Artan a fost singurul căruia i s-a refuzat intrarea – un fapt care cu siguranță va ridica întrebări în contextul declarațiilor politice și al remarcilor dure ale președintelui Trump la adresa somalezilor în ultimele luni.

În ciuda acestor dificultăți, organizatorii asigură că sunt complet pregătiți. FIFA continuă pregătirile pentru turneul istoric care se va desfășura pentru prima dată simultan în trei țări.

Și pe măsură ce entuziasmul crește, iar până la fluierul de start mai sunt doar câteva zile, atenția lumii va fi concentrată nu doar asupra meciurilor cu participarea celor 48 de echipe, ci și asupra întregului continent nord-american.