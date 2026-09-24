Orange reduce numărul de angajați în România: Plecări voluntare și pensionări anticipate.

Grupul francez de telecomunicații Orange, liderul pieței românești de comunicații, cu peste 11 milioane de clienți, pregătește un val de plecări voluntare și programe de pensionare anticipată în rândul angajaților din România.

Acest lucru a devenit cunoscut dintr-un mesaj intern al CEO-ului companiei, Julien Ducarroz, transmis tuturor angajaților Orange din România. În acesta se precizează că, dacă măsurile voluntare nu vor da rezultatul așteptat, compania va recurge la măsuri administrative suplimentare, relatează profit.ro.

Deocamdată, compania nu a făcut nicio declarație publică oficială. Profit.ro a transmis o solicitare către Orange România și promite să publice comentariul oficial de îndată ce îl va primi.

Câțiva angajați ai Orange România au confirmat publicației primirea acestui mesaj, menționând că „anul trecut a fost la fel”.

Potrivit unei surse anonime, este vorba despre pensionări anticipate și plecări voluntare cu plăți compensatorii; dacă aceste măsuri nu vor funcționa, următorul pas îl reprezintă, de obicei, disponibilizările și restructurarea subdiviziunilor. Sursa a menționat că vestea i-a luat prin surprindere pe mulți angajați - nu au existat zvonuri prealabile sau semnale interne.

După cum notează analistul Doru Șupeală, care a prezentat textul mesajului, șeful Orange România a subliniat: plecările vor avea loc prin demisii voluntare (prin acordul părților, cu un pachet financiar) și pensionări anticipate; însă, dacă această reducere a costurilor se va dovedi insuficientă, compania va lua în considerare și alte modalități, mai puțin confortabile, de optimizare. Angajații care se încadrează în criteriile stabilite de companie vor fi informați individual de departamentul HR și vor putea refuza plecarea.

Anul trecut, Orange România a înregistrat o pierdere de 841,6 milioane de lei pe piața locală — cu 2,6% mai mică decât în 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 15,2%, până la 7,55 miliarde de lei.

Datoriile companiei au crescut cu 0,15%, până la 10,88 miliarde de lei.