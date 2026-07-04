Au fost numite opt băuturi care pot înlocui cafeaua fără a dăuna organismului. Unele conțin cofeină, altele sunt complet fără, dar beneficiile pentru sănătate sunt promise în toate.

Despre băuturile care pot înlocui complet cafeaua, atât pentru cei care doresc să renunțe total la ea, cât și pentru cei care vor doar să îi reducă consumul, informează Verywell Health cu referire la unian.net.

Matcha în loc de espresso

Prima opțiune este matcha, un ceai verde pudră cu gust pământos caracteristic. Conform datelor disponibile, beneficiile matcha sunt legate în mare parte de antioxidantul epigalocatechin galat (EGCG), care poate reduce inflamația și susține sănătatea inimii. Un studiu publicat în revista Molecules menționează că combinația de cofeină și aminoacidul L-teanină din matcha oferă un impuls de energie și concentrare mai stabil, fără creșteri bruște, comparativ cu cafeaua obișnuită.

Ceai cu de trei ori mai puțină cofeină

Ceaiul masala este un ceai negru cu scorțișoară, cardamom, ghimbir, cuișoare și piper negru. O ceașcă de ceai cu lapte conține aproximativ 21 mg de cofeină, în timp ce o ceașcă de cafea neagră are în jur de 90 mg. Conform datelor disponibile, condimentele din compoziția ceaiului susțin suplimentar imunitatea, inima și digestia.

Cafea din ciuperci – cu adaptogeni

O altă băutură este cafeaua din ciuperci, un amestec de cafea măcinată cu ciuperci medicinale uscate: cordyceps, reishi, piciorul curcanului, coama leului sau ciaga. În funcție de rețetă, aceasta poate conține cofeină sau poate fi complet fără. Potrivit materialului, aceste ciuperci sunt adaptogeni – substanțe care ajută organismul să se adapteze la stres. Producătorii adesea adaugă scorțișoară sau cacao pentru a îndulci gustul pământos.

Mate – energie fără „tremurături”

Yerba mate este o băutură tradițională sud-americană din frunzele ilex paraguariensis. Conform unui studiu publicat în revista Nutrients, conținutul de cofeină (aproximativ 80 mg pe ceașcă) este aproape egal cu cel al cafelei, însă datorită teobrominei și teofilinei oferă vitalitate fără senzația de anxietate sau suprastimulare. Tradițional, este preparată în vase din dovleac și consumată printr-un pai metalic, uneori cu adaos de mentă sau mușețel.

Cicoare – gust de cafea fără cofeină

Cafeaua de cicoare este făcută din rădăcina prăjită a cicoarei, care are gust asemănător cafelei obișnuite, dar nu conține cofeină. Rădăcina este bogată în inulină – o fibră prebiotică care hrănește bacteriile benefice din intestin și are un efect ușor laxativ.

Mentă, lapte auriu și rooibos

Alte opțiuni includ ceaiul de mentă, care nu energizează, dar ajută la reducerea balonării și grețurilor datorită proprietăților antimicrobiene ale mentei. Laptele auriu (latte cu turmeric) se prepară din lapte cald, turmeric, scorțișoară și piper negru – ultimul, conform unui studiu publicat în ACS Pharmacology & Translational Science, crește absorbția curcuminului până la 2000%. Încheie lista rooibos – un ceai sud-african fără cofeină, bogat în antioxidanții aspalatină și quercetină, care pot susține sănătatea inimii.