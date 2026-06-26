OpenAI plănuiește să amâne IPO-ul până în 2027.

Compania OpenAI (dezvoltatorul ChatGPT) este înclinată să amâne lansarea ofertei publice inițiale (IPO) până în 2027, scrie The New York Times, citând trei surse implicate în discuții.

Potrivit acestora, OpenAI a angajat bancheri de investiții și juriști pentru pregătirea IPO-ului în trimestrul al treilea sau al patrulea din 2026, iar directorul general al companiei, Sam Altman, a cerut consilierilor să găsească o modalitate de a obține o evaluare a companiei de un trilion de dolari. Totuși, acum conducerea OpenAI ia în considerare renunțarea la planurile sale, transmite meduza.io.

La această decizie a contribuit în primul rând IPO-ul SpaceX, în cadrul căruia compania lui Elon Musk a atras peste 85 de miliarde de dolari. Totuși, ulterior acțiunile au început să scadă și la închiderea tranzacțiilor din 25 iunie au ajuns la 153 de dolari, după un maxim de 202 dolari.

În plus, instabilitatea persistă pe piețele globale, iar investitorii se întreabă tot mai des dacă companiile din domeniul inteligenței artificiale vor putea justifica așteptările ridicate reflectate în evaluările lor.

Potrivit a două surse NYT, din acest motiv consilierii OpenAI au avertizat în discuțiile cu conducerea companiei că acțiunile ar putea să nu stârnească un interes mare din partea investitorilor de retail.

Consilierii OpenAI au propus conducerii două opțiuni: să amâne listarea la bursă până în 2027 pentru a încerca să obțină o evaluare de un trilion de dolari sau să reducă ținta de evaluare pentru a realiza IPO-ul mai rapid. Potrivit unuia dintre interlocutorii NYT, Altman a lăsat să se înțeleagă că o evaluare sub un trilion de dolari nici măcar nu este luată în considerare.

În 2026 era planificat IPO-ul a trei giganți din domeniul tehnologiei — SpaceX, Anthropic (dezvoltatorul Claude) și OpenAI. Prima a fost compania lui Elon Musk, SpaceX. După debutul tranzacțiilor, Musk a devenit primul trilionar în dolari din istorie, însă ulterior prețul acțiunilor a început să scadă.