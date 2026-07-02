OpenAI intenționează să transfere autorităților SUA 5% din acțiunile sale

OpenAI discută cedarea către autoritățile SUA a unei cote de 5% din companie.

Astfel, startup-ul evaluat la 852 miliarde de dolari încearcă să elimine obstacolele politice și să obțină sprijin financiar din partea administrației Trump.

Potrivit Financial Times, care citează sursele sale, directorul general al OpenAI, Sam Altman, este convins că oferirea societății unei cote financiare în companie este cea mai bună modalitate de a împărți beneficiile dezvoltării inteligenței artificiale și a ridicat deja această problemă în negocierile preliminare cu administrația Casei Albe. Două surse familiarizate cu mersul negocierilor au declarat publicației acest lucru. Schema propusă prevede că o cotă similară va fi oferită și altor companii americane de inteligență artificială, deși nu este clar dacă ceilalți lideri din industrie vor fi de acord, scrie theins.ru citând ft.com.

Potrivit FT, Altman și alți conducători ai OpenAI au propus ca fiecare dintre principalii dezvoltatori americani de inteligență artificială să aloce 5% din acțiunile lor unui fond asemănător Alaska Permanent Fund — fondul suveran al statului Alaska, care investește veniturile din petrol în acțiuni și plătește dividende autorităților statului și locuitorilor săi. În lista companiilor care ar putea fi vizate de o astfel de schemă, autorii propunerii includ Anthropic, Google și Meta.

Publicația notează că transferul unei cote către stat ar putea ajuta OpenAI să stabilească relații cu administrația Trump și să răspundă nemulțumirii politice tot mai mari: dezvoltatorii americani de inteligență artificială se confruntă din ce în ce mai des cu suspiciuni din partea Washingtonului, pe fondul construcției masive de centre de date și a îngrijorărilor legate de impactul tehnologiei asupra pieței muncii și securității cibernetice.

În iunie, autoritățile americane au cerut deja OpenAI și Anthropic să limiteze accesul la cele mai noi modele ale lor, invocând motive de securitate națională. Ambele companii se pregătesc, de asemenea, pentru oferta publică inițială, deși listarea OpenAI la bursă ar putea avea loc cel mai devreme anul viitor.

Interlocutorii FT au descris negocierile dintre administrație și OpenAI drept „conceptuale” și aflate într-o fază incipientă, adăugând că pentru realizarea oricărei tranzacții ar putea fi necesară o lege separată a Congresului. Potrivit acestor date, Altman a discutat problema deținerii publice a cotelor companiilor de inteligență artificială cu însuși Trump, cu ministrul comerțului Howard Lutnik și cu ministrul finanțelor Scott Bessent. În ultimele săptămâni, a discutat acest subiect și cu senatorul democrat Bernie Sanders, care insistă asupra transferului către societate, printr-un fond suveran, a unei cote de aproximativ jumătate din capitalul fiecărei companii americane de inteligență artificială.

Anterior, Trump, care anterior criticase public șeful Intel, a redus presiunea asupra companiei după ce statul a obținut o cotă de 10% în aceasta.