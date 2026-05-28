ONU: Temperatura aerului pe Pământ va stabili noi recorduri în următorii ani
Organizația Meteorologică Mondială a ONU (OMM) a publicat un raport în care se menționează că în următorii cinci ani temperaturile medii globale vor rămâne la niveluri record, iar în unele regiuni vor fi stabilite noi recorduri.
Conform previziunilor, temperatura medie anuală în anii 2026−2030 va fi cu 1,3−1,9 °C mai ridicată decât media pentru perioada 1850−1900. Cercetătorii notează că există o probabilitate de 86% ca cel puțin un an din intervalul 2026-2030 să depășească anul 2024 și să devină cel mai cald an din întreaga istorie a observațiilor.
Cu o probabilitate de 91%, se așteaptă ca în cel puțin un an din perioada 2026-2030 temperatura medie să depășească temporar cu 1,5 °C media pentru perioada 1850–1900. Acest nivel a fost deja depășit temporar în 2024, când temperatura medie a fost cu aproximativ 1,55 °C peste nivelul preindustrial.
În raport se menționează că temperatura medie a apei prognozată pentru cinci ani în partea centrală tropicală a Oceanului Pacific (regiunea Niño 3.4) indică o tendință spre dezvoltarea condițiilor fenomenului climatic El Niño, în special în anii 2027 și 2028.
Autorul principal al raportului, Leon Hermanson, a remarcat că „la sfârșitul anului 2026 ne așteptăm din nou la efectul El Niño. Acest lucru crește probabilitatea ca anul următor, 2027, să stabilească un nou record de temperatură”.