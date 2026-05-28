ONU: Temperatura aerului pe Pământ va stabili noi recorduri în următorii ani.

Conform previziunilor, temperatura medie anuală în anii 2026−2030 va fi cu 1,3−1,9 °C mai ridicată decât media pentru perioada 1850−1900. Cercetătorii notează că există o probabilitate de 86% ca cel puțin un an din intervalul 2026-2030 să depășească anul 2024 și să devină cel mai cald an din întreaga istorie a observațiilor.

Cu o probabilitate de 91%, se așteaptă ca în cel puțin un an din perioada 2026-2030 temperatura medie să depășească temporar cu 1,5 °C media pentru perioada 1850–1900. Acest nivel a fost deja depășit temporar în 2024, când temperatura medie a fost cu aproximativ 1,55 °C peste nivelul preindustrial.

În raport se menționează că temperatura medie a apei prognozată pentru cinci ani în partea centrală tropicală a Oceanului Pacific (regiunea Niño 3.4) indică o tendință spre dezvoltarea condițiilor fenomenului climatic El Niño, în special în anii 2027 și 2028.

Autorul principal al raportului, Leon Hermanson, a remarcat că „la sfârșitul anului 2026 ne așteptăm din nou la efectul El Niño. Acest lucru crește probabilitatea ca anul următor, 2027, să stabilească un nou record de temperatură”.