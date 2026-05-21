ONU: Populația Africii va ajunge la 2,5 miliarde de persoane până în 2050

Despre aceasta a declarat adjunctul secretarului general al ONU și președintele Grupului ONU pentru Dezvoltare Durabilă, Amina Mohamed, în cadrul evenimentului „Sesiunea investitorilor Deal Room în cadrul Inițiativei pentru locuințe accesibile în Africa”.

Potrivit acesteia, astăzi peste 1,1 miliarde de oameni din lume trăiesc în mahalale și așezări informale, iar aproximativ 300 de milioane nu au deloc locuință, transmite report.az.

Ea a subliniat că Africa poartă o parte disproporționat de mare din această povară, dar în același timp dispune de un potențial semnificativ pentru rezolvarea crizei locuințelor: „Urbanizarea Africii este una dintre cele mai mari oportunități de investiții pe termen lung ale timpului nostru. Este vorba nu doar despre construcția de locuințe și infrastructură, ci și despre reziliența climatică, logistică, crearea de locuri de muncă, tehnologii și inovații”.

Amina Mohamed a subliniat că Uniunea Africană a inclus problemele urbanizării și locuințelor în centrul Agendei 2063, chemând la asigurarea accesului tuturor locuitorilor continentului la locuințe decente și accesibile, într-un mediu sigur, curat și bine planificat.

Potrivit acesteia, Africa primește mai puțin de 3% din finanțarea globală în domeniul locuințelor, deși continentul găzduiește aproape 20% din populația lumii.