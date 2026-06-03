ONU: Lumea se va confrunta cu fenomene meteorologice extreme odată cu sosirea El Niño.

Marți, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat că există o probabilitate de 80% pentru dezvoltarea fenomenului El Niño - o fază caldă a ciclului climatic natural în Oceanul Pacific - între iunie și august, și o probabilitate de 90% ca acest fenomen să apară până în noiembrie, scrie rbc.ua cu referire la politico.eu.

Revenirea fenomenului El Niño anunță o creștere temporară a temperaturii globale, pe lângă încălzirea cauzată de om, ca urmare a schimbărilor climatice.

Acest fenomen perturbă, de asemenea, regimul precipitațiilor la nivel mondial, cauzând de obicei ploi torențiale și inundații în unele regiuni, iar în altele - secetă.

„Condițiile El Niño alimentează efectele încălzirii globale”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, marți dimineață.

Lumea, a adăugat el, „trebuie să trateze acest fenomen ca pe o avertizare climatică urgentă, așa cum este de fapt”.

Impactul El Niño asupra resurselor și riscurilor de boli

Impactul așteptat al acestui fenomen asupra agriculturii, aprovizionării cu energie hidroelectrică și cererii de energie electrică pentru răcire va agrava probabil și mai mult rezervele mondiale de alimente și energie, care deja sunt monitorizate din cauza consecințelor blocadei Strâmtorii Ormuz.

„Căldura extremă este deja una dintre cele mai mortale pericole climatice cu care ne confruntăm. Fenomenul El Niño poate amplifica această amenințare în medie”, a spus Celeste Saulo, secretar general al OMM.

„Creșterea numărului de boli legate de căldură, răspândirea mai largă a bolilor transmisibile, presiunea sporită asupra sistemelor alimentare și de alimentare cu apă, precum și comunitățile care deja se confruntă cu dificultăți vor fi și mai mult împinse dincolo de capacitățile lor”, a adăugat ea.