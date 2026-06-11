ONU: Fiecare al 70-lea locuitor al Pământului este strămutat forțat.

La nivel mondial, 118 milioane de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele din cauza persecuțiilor, conflictelor, violenței și încălcărilor drepturilor omului. Acest lucru este menționat într-un raport al Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR), publicat joi, 11 iunie. Aceasta înseamnă că fiecare al 70-lea locuitor al planetei, conform datelor de la începutul anului 2026, este strămutat forțat, scrie dw.com.

Numărul persoanelor strămutate scade

Totodată, numărul persoanelor strămutate a scăzut pentru prima dată în ultimul deceniu - cu 5,4 milioane de persoane, sau cu 4%. Principala cauză a acestei tendințe este creșterea numărului celor care s-au întors în țara natală, în ciuda situației de criză din propria țară, se menționează în raport. Ca exemplu, ONU citează Afganistan, Republica Democrată Congo, Sudan și Siria.

Din numărul total de persoane strămutate forțat, 35,6 milioane sunt clasificate ca refugiați, iar 68,7 milioane ca persoane strămutate intern. Conform datelor de la începutul anului 2026, numărul solicitanților de azil care așteaptă o decizie privind cererile lor a crescut cu aproximativ 645 de mii și a ajuns la aproape 9 milioane de persoane.

În statistici nu sunt incluse fluxurile migratorii din primele luni ale anului 2026, de exemplu, cele legate de războiul SUA și Israelului împotriva Iranului. De asemenea, nu au fost incluse persoanele care și-au părăsit locuințele din cauza dezastrelor naturale, consecințelor schimbărilor climatice sau dificultăților financiare.

Statutul de „refugiat” este adesea păstrat pe toată durata vieții

Aproape șapte din zece persoane strămutate trăiesc cu statutul de „refugiat” timp de cinci sau mai mulți ani. Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Barham Saleh, și-a exprimat îngrijorarea față de acest fapt. „Avem nevoie de o schimbare de paradigmă care să ofere oamenilor care fug de război și persecuții o nouă speranță și noi perspective”, a citat agenția KNA.