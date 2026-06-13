ONU avertizează asupra unei crize în lupta împotriva HIV din cauza lui Trump

Autoritățile SUA au explicat că pun accent pe tratarea bolii, nu pe prevenire.

Prevenirea globală a HIV a scăzut brusc în contextul reducerilor masive ale ajutorului extern de către administrația Donald Trump, scrie The Washington Post (WP), citând datele Programului Comun al ONU pentru HIV/SIDA (UNAIDS).

În raport se menționează că numărul persoanelor care beneficiază de prevenirea pre-expunere a HIV (PrEP) a scăzut cu 38% în 2025 comparativ cu 2024. Acest lucru reiese din datele a 62 de țări.

După cum scrie WP, finanțarea programelor de distribuție a mijloacelor contraceptive a fost în unele cazuri redusă cu peste 90%. Reducerea ajutorului, pauzele și disfuncționalitățile Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și programului PEPFAR au avut, de asemenea, consecințe serioase pentru sănătatea publică în Africa subsahariană, unde se concentrează majoritatea cazurilor de SIDA.

Totodată, conform raportului, numărul global al noilor infecții cu HIV a scăzut de la 2,1 milioane în 2010 la 1,2 milioane în 2025, iar numărul deceselor cauzate de SIDA a scăzut de la 1,3 milioane la 570.000, cel mai scăzut nivel din ultimele 30 de ani. Totuși, aproape 9 milioane de persoane rămân fără tratament, iar reducerea prevenției și a serviciilor de susținere poate duce la regres, avertizează UNAIDS: din cei 40,9 milioane de oameni care trăiesc cu HIV, în prezent 32,1 milioane primesc tratament.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că țara continuă să lupte global împotriva HIV/SIDA și pune accent pe tratament, nu pe prevenire, construind acorduri bilaterale pentru a continua ajutorul care salvează vieți. UNAIDS a menționat că programele de tratament sunt încă menținute datorită eforturilor donatorilor și autorităților locale, dar nu se știe cât vor rezista.

„Fără îndoială, acesta este cea mai gravă criză în lupta împotriva HIV de când lumea s-a unit pentru a combate această boală. Reducerea bugetelor, combinată cu restrângerea spațiului civic și criminalizarea în continuare a grupurilor marginalizate, a provocat cea mai puternică furtună cu care s-a confruntat mișcarea noastră”, a comentat raportul directoarea executivă a UNAIDS, Winni Bianima.

În aprilie, administrația SUA a anunțat încheierea livrărilor de medicamente pentru tratarea HIV, malariei și tuberculozei către cele mai sărace țări ale lumii. Departamentul de Stat a trimis angajaților din 17 țări africane și Haiti o dispoziție de a opri implementarea programului până în vara anului 2026. În perioada de funcționare a programului, din 2016 până în 2024, au fost livrate medicamente în valoare de peste 5 miliarde de dolari în 90 de țări, majoritatea din Africa și Asia.

Cinci surse Reuters au declarat că graba schimbărilor poate duce la întreruperi în aprovizionarea cu medicamente vitale. Șase interlocutori ai agenției au spus că SUA poartă negocieri cu Fondul Global pentru lupta împotriva SIDA, tuberculozei și malariei pentru a folosi platforma acestuia pentru achiziții.

Oprirea sistemului centralizat de livrări face parte din reforma pe care administrația Trump o desfășoară sub sloganul America First Global Health Strategy. Strategia, făcută publică în septembrie 2025, prevede renunțarea la colaborarea prin organizații internaționale și contractori privați.