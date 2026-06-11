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11 Iunie 2026, 15:55
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ONU avertizează asupra riscului de foamete în masă din cauza războiului din Iran

Războiul din Iran ar putea provoca foamete în masă în rândul grupurilor vulnerabile, a declarat directorul interimar al Programului Alimentar Mondial (PAM), Carl Skau.

ONU avertizează asupra riscului de foamete în masă din cauza războiului din Iran.
ONU avertizează asupra riscului de foamete în masă din cauza războiului din Iran.

El a numit situația catastrofală și a explicat-o prin reducerea bruscă a finanțării programului. „În multe locuri, luăm deja hrană de la cei înfometați pentru a o da altor oameni înfometați”, a spus Skau într-un interviu pentru cnn.com.

Potrivit lui, blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea prețurilor la combustibil, ceea ce a scumpit operațiunile umanitare din întreaga lume, a provocat o creștere globală a prețurilor la alimente și a perturbat livrările de îngrășăminte din Golful Persic, necesare agriculturii în țări precum Sudan.

Situația este agravată și de faptul că volumul contribuțiilor din partea statelor donatoare a scăzut cu 40%. SUA, cel mai mare sponsor al PAM, sub administrația lui Donald Trump, au redus finanțarea, până în iunie 2026 contribuția a fost de aproximativ 731 milioane de dolari, față de peste 4 miliarde de dolari în 2024.

Potrivit estimărilor organizației, în 2025, 266 milioane de oameni au suferit de foame. Anul acesta, încă 363 milioane de persoane se pot confrunta cu foamete acută, dintre care 45 milioane din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Situația este cea mai gravă în Afganistan, Somalia și Sri Lanka.

Programul Alimentar Mondial este cea mai mare organizație umanitară din lume, care asigură anual aproximativ 4 milioane de tone de alimente. PAM a fost înființat în 1961 ca organism de asistență alimentară în cadrul sistemului ONU.

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