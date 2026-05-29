theins
29 Mai 2026, 07:18
6
ONU a inclus structurile israeliene pe lista neagră pentru violență sexuală în războaie

ONU a inclus structurile israeliene, inclusiv administrația penitenciară, pe lista neagră a celor implicați în violențe sexuale în zonele de conflict. În aceeași listă, anul trecut a fost adăugat și Hamas.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a criticat decizia organizației, scrie theins.ru.

„Decizia de a include Israelul pe lista neagră și de a ne acuza de utilizarea violenței sexuale ca armă de război este o decizie revoltătoare. Secretarul General și echipa sa continuă să răspândească minciuni împotriva Israelului. A pune pe aceeași listă pe noi și pe teroriștii din Hamas este inacceptabil. Suntem o democrație puternică. Am invitat reprezentanți ai ONU să vină în Israel pentru a verifica aceste acuzații absurde. Ei au preferat să nu vină. Au ales să continue campania împotriva Israelului. Am văzut minciuni în The New York Times, iar acum vedem o altă minciună – din partea ONU. Am terminat cu acest Secretar General”, a declarat el.

Acum două săptămâni, în prima jumătate a lunii mai, ziarul american The New York Times a publicat o coloană a lui Nicholas Kristof, în care a vorbit despre violența sexuală asupra deținuților palestinieni din partea soldaților și coloniștilor israelieni. Textul se bazează pe interviuri cu mai mulți bărbați și femei victime.

Potrivit autorităților israeliene, după includerea Hamas pe lista neagră, asupra Secretarului General al ONU s-au exercitat presiuni pentru a adăuga și Israelul în registru. Încă din august anul trecut, Antonio Guterres a avertizat Ierusalimul despre o posibilă includere a structurilor israeliene pe listă din cauza „îngrijorărilor serioase” privind presupusele abuzuri în timpul războiului. Israel a respins aceste acuzații.

În ultimul an, Israelul, potrivit The Jerusalem Post, a discutat de mai multe ori aceste acuzații cu reprezentanții biroului Secretarului General al ONU. Ierusalimul a transmis documente, date și răspunsuri detaliate la pretenții, precum și a invitat angajați ONU să viziteze țara pentru o verificare.

Ca răspuns la includerea pe listă, Israelul a anunțat înghețarea contactelor cu biroul Secretarului General al ONU și a anulat vizita planificată în țară a reprezentantei speciale pentru violența sexuală în conflicte, Pramila Patten.

