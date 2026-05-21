ONU a adoptat o rezoluție privind combaterea schimbărilor climatice.

Pentru această decizie au votat 141 de țări participante la organizație, opt s-au pronunțat împotrivă, inclusiv SUA, considerate cei mai mari emițători. De la vot s-au abținut 28 de membri ai ONU, informează reuters.com.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a caracterizat rezoluția drept „o confirmare puternică a dreptului internațional, a justiției climatice, a științei și a responsabilității statelor de a proteja oamenii de criza climatică în agravare”.

Rezoluția a fost propusă de statul insular din Pacific, Vanuatu.

Documentul confirmă avizul consultativ al Curții Internaționale din iulie 2025 potrivit căruia statele sunt obligate să reducă utilizarea combustibililor fosili și să lupte împotriva încălzirii globale. Rezoluția nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, dar poate fi invocată de participanții la procese legate de schimbările climatice.

SUA, care s-au pronunțat împotriva deciziei, consideră că rezoluția „conține cerințe politice nepotrivite privind combustibilii fosili”. La vot SUA au fost susținute de Arabia Saudită, Rusia, Israel, Iran, Yemen, Liberia și Belarus. Printre cei care s-au abținut s-au numărat Turcia, India, precum și Qatar și Nigeria.