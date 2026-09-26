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26 Septembrie 2026, 14:45
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ONU: 45 de milioane de oameni riscă un deficit alimentar din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz

Aproximativ 45 de milioane de persoane care locuiesc în țările în curs de dezvoltare riscă să se confrunte cu un deficit de alimente din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz.

ONU: 45 de milioane de oameni riscă un deficit alimentar din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz.
ONU: 45 de milioane de oameni riscă un deficit alimentar din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz.

Despre acest lucru a avertizat directorul Oficiului ONU pentru Servicii de Proiecte, Jorge Moreira da Silva, transmite nhk.or.jp.

Potrivit acestuia, criza umanitară poate fi evitată dacă prin strâmtoarea Ormuz vor trece cel puțin cinci sau șapte nave cu îngrășăminte pe zi.

«Pentru țările în curs de dezvoltare, acest lucru va deveni un factor decisiv, iar ele fie își vor asigura securitatea alimentară, fie vor fi nevoite să se confrunte cu o criză umanitară», a menționat da Silva.

El a adăugat că conflictul din Orientul Mijlociu nu trebuie să devină un motiv pentru sistarea transportării ajutoarelor umanitare, îndemnând Iranul și SUA să găsească în cel mai scurt timp o soluție la problema livrărilor de îngrășăminte, separat de soluționarea conflictului.

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