OMS: Virusul Ebola a circulat neobservat timp de două luni.

Bloomberg publică declarații ale reprezentanților OMS de la o conferință de presă. Este vorba despre o tulpină rară Bundibugyo, pentru care în prezent nu există niciun tratament aprobat și niciun vaccin înregistrat. Potrivit OMS, cel mai promițător vaccin experimental va fi gata pentru testarea pe oameni abia peste șase–nouă luni, transmite theins.ru.

Conform declarațiilor coordonatoarei tehnice a OMS pentru febrele hemoragice virale, Anais Legan, virusul s-a răspândit, cel mai probabil, „câteva luni” înainte ca focarul să fie identificat oficial pe 15 mai. Aceasta a complicat încercările de a controla boala. Potrivit OMS, în Republica Democrată Congo și Uganda au fost înregistrate aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese.

„Ne așteptăm ca numărul cazurilor să continue să crească, având în vedere cât timp s-a răspândit virusul înainte de detectarea focarului”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Anterior, el avertizase asupra pericolului legat de „scara și viteza” răspândirii infecției.

Potrivit estimărilor cercetătorilor de la Imperial College London și OMS, numărul real al infectărilor ar putea depăși deja 800 de persoane, iar în cel mai rău scenariu să ajungă la 1.000.

Marți, grupul consultativ al OMS a discutat ce vaccinuri ar trebui dezvoltate în primul rând. Preparatele existente ale companiilor Merck și Johnson & Johnson au fost create după epidemia de Ebola din Africa de Vest de acum zece ani, însă sunt destinate unei alte tulpini — mai răspândite și mai letale — Zaire.

„Am revenit din nou la situația din 2014–2016 — fără tratament specific și fără vaccin specific”, a declarat profesoara Universității McGill și fostă șefă a „Medicilor fără Frontiere”, Joanne Liu.

Potrivit acesteia, din cauza lipsei instrumentelor de combatere a virusului, autoritățile ar putea fi nevoite să utilizeze vaccinurile existente măcar pentru protecția personalului medical. Studiile pe animale arată că vaccinul Merck poate oferi protecție parțială și împotriva tulpinii Bundibugyo.

Rata mortalității pentru această tulpină, conform OMS, este între 30 și 50%.