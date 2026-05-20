OMS: Situația privind Ebola este serioasă, dar nu există risc de pandemie.

În prezent, OMS evaluează riscul de răspândire la nivel național și regional ca fiind ridicat, dar riscul global rămâne scăzut, criteriile pentru declararea unei amenințări pandemice fiind în continuare absente, a declarat șefa comitetului pentru situații de urgență Lucille Blumberg la o conferință de presă la Geneva miercuri, 20 mai, transmite dw.com.

Comitetul nu vede, de asemenea, motive pentru introducerea unor restricții de călătorie. Virusul Ebola se transmite nu prin contact întâmplător sau prin aer, ci prin contact direct cu sângele și fluidele biologice, a adăugat Blumberg.

„Având în vedere amploarea focarului, cel mai probabil acesta a început cu câteva luni în urmă”, a indicat expertul OMS în febre hemoragice virale, Anaïs Legand. Potrivit ei, în prezent este esențial să fie întrerupte lanțurile de transmitere, să fie izolate persoanele infectate și să fie acordată asistență medicală tuturor cazurilor suspecte și confirmate.

În Republica Democrată Congo și alte țări au fost înregistrate aproape 600 de cazuri suspecte de infectare cu Ebola și 139 de decese, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Printre decedați se numără și lucrători medicali. Câteva zeci de cazuri au fost deja confirmate prin teste de laborator. OMS presupune că numărul real al infectărilor este mult mai mare.

Acum câteva zile, OMS a declarat nivelul doi din trei de alertă în legătură cu focarul „Bundibugyo” – o tulpină rară a virusului Ebola – în Republica Democrată Congo și Uganda. Noua creștere a „variantei virusului Ebola reprezintă o „urgență de sănătate publică de interes internațional”, a declarat OMS. Pentru această tulpină nu există nici vaccin, nici tratament specific. Metodele de tratament și vaccinurile au fost dezvoltate pentru tulpina anterioară.

Ebola are adesea un sfârșit letal. În timpul epidemiilor din anii trecuți, între 25 și 90 la sută dintre cei infectați cu această infecție virală au murit. Persoanele infectate cu Ebola suferă de febră, dureri musculare, diaree, precum și hemoragii interne și, ca urmare, insuficiență organelor. Despre noul focar de Ebola au anunțat autoritățile provinciei Ituri, în nord-estul Republicii Democrate Congo, pe 15 mai, unde conflictele armate sunt frecvente.