OMS: Numărul cazurilor de cancer la nivel mondial ar putea crește cu aproape 70% în următorii 25 de ani.

Până în 2050, numărul cazurilor noi de boli oncologice ar putea ajunge la 35 de milioane pe an, comparativ cu 20,6 milioane în 2024, potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

Potrivit experților, principalele cauze rămân prevenția insuficientă, precum și factorii de risc bine cunoscuți: fumatul, consumul de alcool, un stil de viață sedentar și obezitatea, scrie dw.com.

La OMS se subliniază că, în ciuda dezvoltării rapide a noilor metode de diagnostic și tratament, milioane de oameni încă nu au acces nici măcar la asistența oncologică de bază din cauza inegalităților dintre țări. Astfel, supraviețuirea la cinci ani în cazul cancerului de sân în țările dezvoltate ajunge la aproximativ 85%, în timp ce în țările în curs de dezvoltare este de doar aproximativ 40%. În același timp, doar 39% dintre state asigură populației acces măcar la un volum minim de tratament pentru bolile oncologice.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că cancerul este o boală care, într-o formă sau alta, va afecta practic fiecare persoană. Potrivit prognozelor organizației, aproximativ 92% din populația lumii se va confrunta cel puțin o dată în viață cu oncologia, fie ca pacienți, fie prin boala unui membru apropiat al familiei. OMS subliniază că șansele de supraviețuire nu trebuie să depindă de locul nașterii sau de nivelul de venit al unei persoane.