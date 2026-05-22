OMS: Au fost înregistrate 177 de decese suspecte cauzate de febra Ebola
Organizația Mondială a Sănătății a raportat aproape 750 de cazuri suspecte de infectare cu virusul Ebola și 177 de decese suspecte în Republica Democrată Congo.
Despre aceasta a anunțat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe rețeaua socială X, transmite news.am.
Potrivit acestuia, în prezent sunt confirmate 82 de cazuri de îmbolnăvire și șapte decese asociate infecției.