OMS a înregistrat 11 cazuri de infectare cu hantavirus.

Despre aceasta a anunțat șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe rețeaua socială X, transmite report.az.

„Echipa rămasă, care a sosit cu nava din Insulele Canare, va fi acum în carantină timp de 42 de zile, iar nava va fi supusă unei curățări și dezinfectări complete. Au fost înregistrate în total 11 cazuri (9 confirmate, 2 probabile), inclusiv trei decese. Ultimul caz confirmat a fost, de asemenea, la un pasager. Această persoană a fost printre repatriați și, aflându-se în carantină, a dezvoltat simptome și în prezent primește asistență clinică”, a menționat el.



