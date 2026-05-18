18 Mai 2026, 19:18
OMS a înregistrat 11 cazuri de infectare cu hantavirus
Încă un pasager al vasului de croazieră MV Hondius s-a infectat cu hantavirus. Simptomele au apărut în timpul carantinei, astfel numărul cazurilor depistate a crescut din nou la 11.
Despre aceasta a anunțat șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe rețeaua socială X, transmite report.az.
„Echipa rămasă, care a sosit cu nava din Insulele Canare, va fi acum în carantină timp de 42 de zile, iar nava va fi supusă unei curățări și dezinfectări complete. Au fost înregistrate în total 11 cazuri (9 confirmate, 2 probabile), inclusiv trei decese. Ultimul caz confirmat a fost, de asemenea, la un pasager. Această persoană a fost printre repatriați și, aflându-se în carantină, a dezvoltat simptome și în prezent primește asistență clinică”, a menționat el.