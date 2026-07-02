OMS a anunțat începerea testelor medicamentelor împotriva tulpinii de Ebola care a ucis sute de oameni

A început recrutarea pacienților pentru studiul clinic Partners, care va stabili primele metode eficiente de tratament pentru tulpina virusului Ebola BVD.

Testările sunt realizate în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Biomedicale (INRB) din Republica Democrată Congo (RDC), Institutul de Medicină Tropicală din Belgia și Universitatea Oxford, transmite rtvi.com cu referire la who.int.

În cadrul testării vor fi evaluate două medicamente antivirale, anticorpul monoclonal MBP134 și remdesivir, precum și combinația acestora.

Participanții la studiu vor fi monitorizați cel puțin 28 de zile. Structura platformei de testare permite adăugarea de noi medicamente pe măsură ce acestea sunt aprobate de Grupul Consultativ Tehnic al OMS.

„Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar, desigur, am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție mijloace sigure și eficiente. Testarea oferă o speranță reală că vom obține rezultate concrete pentru comunitățile aflate în epicentrul focarului”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Șefa grupului operațional Partners și conferențiar la Universitatea Oxford, Amanda Rojek, a subliniat că cercetările trebuie să se desfășoare paralel cu reacția la focar, astfel încât datele obținute să poată ajuta la tratarea pacienților în câteva luni, nu ani.

Directorul general al INRB, Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, a adăugat că integrarea testării în practica clinică va oferi pacienților acces la medicamente promițătoare și, în același timp, va genera date pentru îmbunătățirea asistenței în focarele actuale și viitoare.

Ministrul sănătății din RDC, Samuel Roger Kamba, a menționat că lansarea Partners reprezintă un pas important înainte, oferind speranță pacienților și familiilor acestora. Potrivit lui, rezultatele studiului pot ajuta la găsirea unor opțiuni de tratament mai eficiente și la consolidarea pregătirii globale pentru viitoarele epidemii.

Până în prezent nu există tratamente aprobate pentru tulpina Bundibugyo (BVD), deși pentru alte tulpini au fost deja dezvoltate terapii eficiente. De la începutul focarului în RDC, diagnosticul de BVD a fost pus la peste 1.400 de persoane, dintre care aproape 440 au decedat, iar circa 210 s-au vindecat.