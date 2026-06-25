OMS a anunțat data estimată pentru încheierea focarului de hantavirus.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că focarul de hantavirus se va încheia oficial pe 2 iulie, dacă nu vor apărea noi cazuri. Numărul infecțiilor confirmate rămâne de 13, inclusiv trei decese.

Focarul de hantavirus, care luna trecută a ajuns în titlurile presei mondiale, ar trebui să se încheie oficial pe 2 iulie, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății, scrie unn.ua citând Euronews.

Vorbind la o conferință de presă la Geneva miercuri, directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că numărul cazurilor confirmate de infecție cu hantavirus rămâne 13, inclusiv trei decese.

De la raportarea focarului la OMS pe 2 mai, au fost identificați peste 650 de persoane de contact în 33 de țări și teritorii.

„Toți, cu excepția a 54 de persoane de contact, și-au încheiat deja perioada de carantină, iar cei rămași trebuie să o finalizeze până pe 2 iulie”, a spus Ghebreyesus.

Dacă până la această dată nu vor fi înregistrate cazuri noi, OMS va recunoaște focarul ca fiind încheiat, a adăugat el.

Focarul de hantavirus a stârnit îngrijorare internațională după ce un grup de pasageri ai unei nave de croazieră sub pavilion olandez a raportat boli respiratorii grave.

Nava MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie și a vizitat mai multe puncte din Atlanticul de Sud, inclusiv Georgia de Sud, Tristan da Cunha, Insula Sfânta Elena și Insula Ascensiunii.

Unul dintre pasageri s-a îmbolnăvit și a decedat pe 11 aprilie. Corpul său a fost coborât de pe navă pe Insula Sfânta Elena, unde o parte dintre pasageri au debarcat. O pasageră care a coborât pe Insula Sfânta Elena a murit pe 26 aprilie, după sosirea în Africa de Sud. O altă pasageră a decedat pe 2 mai.

Pasagerii rămași au fost ulterior evacuați în Tenerife.

OMS afirmă că va continua să colaboreze cu autoritățile locale pentru a investiga cauzele și modurile de răspândire ale focarului.

„De asemenea, lucrăm pentru ca o mostră a virusului să fie transmisă în biobanca OMS BioHub din Elveția”, a spus Ghebreyesus. „Acest lucru va fi important pentru dezvoltarea metodelor de diagnostic, a terapiilor și a vaccinurilor în cazul unor focare viitoare”.

Hantavirusurile sunt un grup de virusuri transmise de rozătoare. De obicei, acestea se transmit oamenilor prin contactul cu rozătoarele infectate sau cu urina, fecalele ori saliva acestora. Aceste virusuri pot provoca boli grave și uneori fatale.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au anunțat că toți cetățenii americani care ar fi putut fi expuși virusului în timpul călătoriei cu nava MV Hondius și-au încheiat perioada de monitorizare de 42 de zile pe 21 iunie.

„Ca urmare a acestui focar, în SUA nu a fost înregistrat niciun caz de boală cauzată de hantavirus”, au comunicat CDC.