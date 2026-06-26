Oman a avertizat UE cu privire la introducerea unei taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Oman a informat statele europene că tranzitarea Strâmtorii Ormuz ar putea deveni cu plată.

Oficialii din Oman au declarat că revenirea la vechiul status quo este imposibilă. Acest lucru este legat de bombardamentele SUA pe teritoriul Iranului, transmite bloomberg.com.

Autoritățile din Oman au promis să respecte dreptul maritim internațional. În același timp, au menționat că ar putea fi percepute taxe pentru servicii, cum ar fi curățarea strâmtorii de poluare sau asistența pentru nave în navigație. Cât de obligatorii vor fi aceste plăți încă nu este clar.

Surse Bloomberg au mai spus că Oman analizează sistemele de reglementare a navigației în alte strâmtori. Atenția este îndreptată spre experiența Strâmtorii Malacca din Asia, unde au fost deja introduse taxe obligatorii pentru trecerea navelor.

Președintele SUA, Donald Trump, a numit pe 25 iunie inacceptabile taxele pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz. El consideră că decizia Iranului de a introduce o taxă pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz ar schimba întreaga desfășurare a negocierilor și ar împiedica încheierea unui acord cu SUA.

Pe 18 iunie a intrat în vigoare un acord de pace între Iran și SUA. Navigația liberă prin Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre punctele memorandumului. Pe 21 iunie, ministrul de Externe al țării mediatoare, Pakistan, Ishaq Dar, a anunțat că timp de 60 de zile Iranul nu va percepe taxe de tranzit pentru navele care trec prin strâmtoare.