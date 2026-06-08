Olanda încetează participarea la programul de instruire a soldaților Forțelor Armate Ucrainene.

În iunie 2026 se împlinesc patru ani de la lansarea operațiunii Interflex – un program multinațional de instruire condus de Regatul Unit, în cadrul căruia peste 63.000 de militari ucraineni au fost pregătiți ca infanteriști, comandanți și instructori, transmite eurointegration.com.ua.

Al cincilea an al acestui program de succes și foarte apreciat marchează o nouă fază de pregătire specializată, menită să dezvolte capacități pe termen lung.

Noul cadru de instruire va include pregătirea instructorilor de aviație de elicoptere, primii absolvenți ai cărora au finalizat cursurile luna trecută, precum și alte direcții de pregătire, în special medicală și inginerească.

Weekendul trecut, în cadrul unei ceremonii din Regatul Unit, au fost celebrate patru ani de cooperare internațională în cadrul programului. La eveniment au participat și reprezentanți ai Ucrainei. Delegații au mulțumit pentru eforturile tuturor țărilor participante. De asemenea, au fost recompensați mai mulți militari pentru contribuția lor.

„Pentru Olanda, această rotație de instruire marchează încheierea contribuției lor la operațiunea Interflex. Programul continuă sub conducerea Regatului Unit într-o nouă etapă, în care accentul se mută de la pregătirea de bază pe scară largă la pregătirea specializată. Astfel, sprijinul internațional pentru Ucraina continuă neîntrerupt, dar într-o formă adaptată nevoilor actuale ale Forțelor Armate ale Ucrainei”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării din Olanda.

De menționat că Olanda continuă să sprijine pregătirea militarilor ucraineni și prin alte mijloace, în special în cadrul Misiunii Europene de Instruire EUMAM.