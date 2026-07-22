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rbc.ua logorbc
22 Iulie 2026, 10:24
5 816
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Odesa, inundată în timpul unei ploi torențiale: Mașini și containere de gunoi plutesc

În dimineața zilei de 22 iulie, în Odesa a căzut o ploaie torențială care a dus la inundarea unor străzi întregi.

Odesa, inundată în timpul unei ploi torențiale: Mașini și containere de gunoi plutesc.
Odesa, inundată în timpul unei ploi torențiale: Mașini și containere de gunoi plutesc.

În imaginile video publicate pe Internet se văd curțile blocurilor de locuințe și arterele inundate, iar șuvoaiele de apă au luat mașinile și containerele de gunoi, scrie rbc.ua.

Din cauza ploilor torențiale, au fost închise străzi, iar unele tramvaie nu circulă. De asemenea, în unele zone ale orașului nu este curent electric din cauza vremii nefavorabile. A fost inundată piața Km 7 .

„Ne adresăm locuitorilor și oaspeților orașului să nu lase mijloacele de transport pe sistemele de scurgere a apei și sub copaci și, pe cât posibil, să limiteze deplasarea prin oraș”, au declarat autoritățile locale.

Sursă
rbc.ua logorbc
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