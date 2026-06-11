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11 Iunie 2026, 21:30
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Odesa deschise oficial sezonul estival la plajă

La Odesa au fost deschise oficial 13 zone de plajă, care respectă pe deplin cerințele de siguranță în condițiile stării de război.

Odesa deschise oficial sezonul estival la plajă.
Odesa deschise oficial sezonul estival la plajă.

Autoritățile locale, împreună cu specialiștii, au verificat starea țărmului și pregătirea infrastructurii pentru primirea vizitatorilor.

Totodată, procesul de extindere a listei locurilor sigure continuă, deoarece antreprenorii depun în continuare noi cereri pentru verificarea teritoriilor.

Toate locațiile pregătite sunt amenajate de chiriași conform protocoalelor de siguranță în vigoare și recomandărilor comandamentului militar. În ciuda situației dificile, în 2026 harta chiriașilor plajelor din Odesa a rămas neschimbată.

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