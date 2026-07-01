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1 Iulie 2026, 14:58
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Oceanele lumii au atins temperaturi record în luna iunie

Temperatura medie a suprafeței oceanelor lumii a atins în iunie 2026 cele mai ridicate valori din istoria observațiilor pentru această lună, apropiindu-se de +21°C, informează serviciul european de monitorizare Copernicus Marine.

Oceanele lumii au atins temperaturi record în luna iunie.
Oceanele lumii au atins temperaturi record în luna iunie.

Indicatorul a doborât recordurile din 2023 și 2024, când a fost la nivelul de +20,9°C. Temperatura medie a oceanului mondial a crescut continuu în primele șase luni ale anului 2026 și a ajuns la +20,94°C la finalul semestrului, acesta este al doilea cel mai ridicat nivel din întreaga istorie a observațiilor, scrie copernicus.eu.

„Valurile marine de căldură s-au răspândit neîncetat pe tot parcursul perioadei, afectând în cele din urmă aproximativ 82% din oceanul mondial”, a declarat oceanograful principal al Serviciului Marin Copernicus, Simon van Gennip.

Potrivit cercetătorului, focarele de căldură crescută au fost Marea Mediterană, partea centrală a Atlanticului de Nord și zona ecuatorială a Oceanului Pacific. În aceste ape au fost înregistrate și valori record. Simon van Gennip a subliniat că oceanul mondial se află sub un stres termic persistent.

În comunicatul de presă al Copernicus Marine se menționează că încălzirea are loc din cauza apariției fenomenului climatic El Niño — o perioadă de încălzire anormală în partea centrală și estică a Oceanului Pacific, cu o durată de 9 până la 12 luni. La mijlocul lunii iunie, Biroul Meteorologic al Australiei a anunțat începutul acestuia.

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