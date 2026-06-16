Oamenii de știință au estimat perioada în care Ebola ar putea să se răspândească în Europa și Asia.

Persoanele infectate cu virusul Ebola în țările africane pot ajunge în termen de 30 de zile în cele mai mari aeroporturi de tranzit din Europa și Asia.

La această concluzie au ajuns cercetătorii japonezi Ryo Kinoshita, Motoi Suzuki și Daisuke Yoneoka. Rezultatele modelării matematice au fost publicate pe portalul medRxiv.

Autorii studiului au analizat rutele aeriene care ar putea fi utilizate de pasagerii din Republica Democrată Congo și Uganda. Modelul a luat în considerare conexiunile internaționale și intensitatea traficului aerian între țări.

Conform calculelor, în scenariul nefavorabil, probabilitatea apariției unui pasager infectat în Belgia ajunge la 92%, în Franța — 91%, în Emiratele Arabe Unite — 88%, în Turcia — 86%.

În studiu au fost incluse date despre 11.264 aeroporturi, 569.741 rute aeriene și aproximativ 330 de milioane de pasageri. Oamenii de știință au menționat că prognoza este destinată monitorizării operative a situației epidemiologice internaționale. Totodată, riscul de introducere a infecției nu înseamnă automat răspândirea bolii în interiorul țării.