theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
16 Iunie 2026, 13:50
3 690
Copiază linkul
Link copiat

Oamenii de știință au estimat perioada în care Ebola ar putea să se răspândească în Europa și Asia

Persoanele infectate cu virusul Ebola în țările africane pot ajunge în termen de 30 de zile în cele mai mari aeroporturi de tranzit din Europa și Asia.

Oamenii de știință au estimat perioada în care Ebola ar putea să se răspândească în Europa și Asia.
Oamenii de știință au estimat perioada în care Ebola ar putea să se răspândească în Europa și Asia.

La această concluzie au ajuns cercetătorii japonezi Ryo Kinoshita, Motoi Suzuki și Daisuke Yoneoka. Rezultatele modelării matematice au fost publicate pe portalul medRxiv.

Autorii studiului au analizat rutele aeriene care ar putea fi utilizate de pasagerii din Republica Democrată Congo și Uganda. Modelul a luat în considerare conexiunile internaționale și intensitatea traficului aerian între țări.

Conform calculelor, în scenariul nefavorabil, probabilitatea apariției unui pasager infectat în Belgia ajunge la 92%, în Franța — 91%, în Emiratele Arabe Unite — 88%, în Turcia — 86%.

În studiu au fost incluse date despre 11.264 aeroporturi, 569.741 rute aeriene și aproximativ 330 de milioane de pasageri. Oamenii de știință au menționat că prognoza este destinată monitorizării operative a situației epidemiologice internaționale. Totodată, riscul de introducere a infecției nu înseamnă automat răspândirea bolii în interiorul țării.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici