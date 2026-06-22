Oamenii de știință au descoperit sute de virusuri gigantice în China.

Oamenii de știință au descoperit în zonele de coastă ale Chinei o mare diversitate de virusuri gigant, unele dintre ele nefiind încadrate în nicio familie cunoscută.

Studiul a fost realizat de un grup condus de microbiologul-ecolog Ciciao Tu de la Universitatea Shandong. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Nature Communications.

Cercetătorii au colectat aproximativ 200 de probe de nămol de pe bancurile de maree de-a lungul coastei chineze și au analizat peste 5 terabiți de date genetice. Ca rezultat, au obținut 237 de genomuri virale mari.

Unele dintre genomurile descoperite conțineau sute de mii de fragmente de ADN – un volum comparabil cu materialul genetic al unor celule vii.

Oamenii de știință au identificat o ramură necunoscută de viruși

Analiza a arătat că virușii găsiți s-au împărțit în două grupuri principale. Aproximativ două treimi dintre aceștia aparțin virusurilor gigantice care infectează organisme unicelulare, inclusiv algele și amibele. Restul s-au dovedit a fi fagi gigantici – viruși care afectează bacteriile.

La construirea arborilor evolutivi, cercetătorii au descoperit un grup nou. Opt genomuri nu corespundeau niciunei familii virale cunoscute.

Șapte reprezentanți ai acestui grup aveau o legătură genetică cu artropodele – insecte, crabi și creveți. Anterior, virusurile gigantice erau asociate în principal cu organisme microscopice.

Unul dintre viruși a rezistat în condiții diferite

Separat, oamenii de știință au studiat un fag gigantic cu un genom lung de aproximativ 229 de mii de fragmente de ADN. Acesta a fost descoperit în toate probele din zona orașului-port Qingdao, indiferent de sezon și adâncimea prelevării probelor.

Genomurile acestui virus corespundeau în proporție de peste 99,9%, ceea ce indică o stabilitate ridicată pentru o populație virală.

Cercetătorii au mai descoperit la mulți viruși gene legate de procesarea carbonului, azotului și aminoacizilor. Oamenii de știință consideră că astfel de microorganisme pot participa la procesele chimice din ecosistemele de coastă.

Totodată, nu există încă confirmări că aceste gene sunt activate în timpul infecției. Autorii studiului menționează că noile date ar putea necesita o revizuire a conceptelor existente despre ciclul substanțelor în zonele de coastă, ținând cont de rolul virușilor.