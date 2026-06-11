Oamenii care trăiesc cel mai mult au dezvăluit secretul longevității fără să meargă la sală de sport.

Oamenii care trăiesc cel mai mult, de obicei, nu aleargă maratoane, nu practică haltere și nu urmează programe complexe de fitness. Longevitatea lor este adesea legată de locurile unde mișcarea este o parte naturală a vieții de zi cu zi — mersul pe jos, grădinăritul și relieful cu urcușuri și coborâșuri constante. Despre acest lucru vorbește un material spacedaily, preluat de tsn.ua.

Cercetătorii presupun că cea mai eficientă „strategie anti-îmbătrânire” poate să nu fie sportul în sine, ci activitatea constantă, dar discretă pe parcursul zilei.

Unul dintre exemplele clasice este Sardinia, unde păstorii parcurg zilnic distanțe semnificative pe poteci montane. Astfel, păstorul Tonino Tola, în vârstă de 75 de ani, studiat în cadrul cercetărilor zonelor așa-numite „albastre”, parcurgea zilnic cel puțin câțiva kilometri, îngrijind turmele, grădina și ajutând vecinii.

Este important că această activitate nu este considerată un antrenament. Este pur și simplu un mod de viață — mișcare legată de treburile zilnice: îngrijirea animalelor, munca în pământ, sarcinile casnice și ajutorul oferit altora.

Modele similare de comportament au fost înregistrate și în alte regiuni cu o speranță de viață ridicată, în Okinawa, Ikaria, Peninsula Nicoya și în comunitatea adventiștilor din Loma Linda. În toate aceste locuri, activitatea fizică este distribuită pe tot parcursul zilei și aproape niciodată nu arată ca un antrenament structurat.

Ce arată cercetările

Conform analizelor la care fac referire cercetătorii, persoanele în vârstă din „zonele albastre” nu respectă recomandările clasice privind sportul, cum ar fi 150 de minute de activitate moderată pe săptămână. În schimb, ele sunt în mișcare constantă — prin episoade scurte, dar regulate de activitate.

Specialiștii notează că acest model poate fi chiar mai eficient decât antrenamentele tradiționale, în special pentru metabolism și sistemul cardiovascular. Statul prelungit pe scaun, chiar și cu sport zilnic, nu compensează complet efectele negative ale unui stil de viață sedentar.

O atenție deosebită este acordată grădinăritului — acesta combină efortul fizic cu coordonarea mișcărilor și implicarea constantă, ceea ce influențează suplimentar sănătatea și longevitatea.

Nu doar despre exemple „ideale”

În același timp, oamenii de știință avertizează: conceptul de „zone albastre” nu este univoc. Unele studii pun sub semnul întrebării acuratețea datelor despre longevitatea record în anumite regiuni din cauza posibilelor erori statistice și documentare.

Totuși, chiar și criticii recunosc: principiul în sine - mișcarea regulată pe parcursul zilei în locul antrenamentelor scurte și intense are confirmare științifică în alte cercetări independente.

Ce înseamnă asta pentru oamenii moderni

Pentru majoritatea persoanelor care trăiesc în orașe, concluzia este destul de simplă: cheia longevității poate să nu fie antrenamentele intense, ci reducerea timpului petrecut pe scaun și creșterea activității naturale.

Mersul pe jos, urcatul scărilor în locul liftului, munca în grădină, deplasările scurte pe parcursul zilei — toate acestea formează un alt tip de activitate fizică, care treptat poate avea un impact semnificativ asupra sănătății.