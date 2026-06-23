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libertatea.ro logolibertatea
23 Iunie 2026, 16:11
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O turistă s-a revoltat din cauza prețurilor dintr-o cantină de pe litoralul românesc: Ca într-un restaurant

Un caz relatat recent pe rețelele sociale de o turistă aflată în vacanță la Eforie Nord a reaprins discuțiile despre prețurile practicate pe litoralul românesc al Mării Negre.

O turistă s-a revoltat din cauza prețurilor dintr-o cantină de pe litoralul românesc: Ca într-un restaurant.
O turistă s-a revoltat din cauza prețurilor dintr-o cantină de pe litoralul românesc: Ca într-un restaurant.

O femeie a filmat întreaga tavă cu mâncare pentru a arăta urmăritorilor ce poți obține cu 100 de lei românești (aproximativ 385 de lei moldovenești), informează libertatea.ro.

„Autoservire în Eforie Nord. Ia uitați ce am primit de 100 de lei. Deci masa asta practic este de 100 de lei. Cartofi prăjiți, pui, sos, o ciorbă de pui, crispy de pui şi încă o porție de cartofi prăjiți, o chiflă. Astea au costat 100 de lei. O bere costă 12 lei. Și este coadă”, a relatat femeia, subliniind faptul că, în ciuda tarifelor mari, unitatea era aglomerată.

Reacțiile turiștilor: O normalitate amară pe litoralul românesc

Postarea a adunat rapid numeroase comentarii în mediul online.

Mulți dintre cei care au comentat au remarcat că localurile de tip „împinge tava”, recunoscute în trecut ca fiind alternativa economică ideală pentru familii, au ajuns să preia tarifele restaurantelor clasice, fără a oferi însă aceleași servicii, confort sau atmosferă. 

O masă de zi cu zi pentru o singură persoană trece cu ușurință pragul de 80-100 de lei.

De cealaltă parte, unii comentatori au încercat să găsească justificări economice în spatele acestor scumpiri, punctând cheltuielile masive pe care administratorii de afaceri le au în cele câteva luni de sezon: chirii comerciale foarte mari pe litoral, taxele locale, costul utilităților și dificultatea de a găsi personal extrasezonier.

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