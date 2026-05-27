O turistă a pierdut un proces în Italia împotriva unui hotel de lux pentru dreptul de a bea apă de la robinet.

Despre acest lucru informează Corriere della Alto Adige, scrie „Europa Liberă”.

Curtea Supremă a Italiei a respins definitiv cererea unei turiste care a dat în judecată un hotel de lux pentru că nu i s-a permis să ceară apă potabilă de la robinet în restaurant în timpul sejurului său de o săptămână la unitatea respectivă.

Hotelul din comuna Corvara-in-Badia din Alpii Dolomiți, unde a fost cazată în perioada Crăciunului 2019-2020, a costat-o aproape 6.000 de euro pentru o săptămână și este considerat unul dintre cele mai bune din regiune. Oaspetele a fost deranjată de faptul că apa potabilă în restaurantul hotelului putea fi obținută doar în sticle, fiecare sticlă de 0,75 litri costând 7 euro. Condițiile sejurului de o săptămână includeau cine plătite, dar fără băuturi.

Femeia a argumentat în cererea sa că accesul la apă potabilă face parte din drepturile universale de bază și că oaspeții ar trebui să aibă garantat dreptul de a primi gratuit cel puțin o cantitate minimă de apă potabilă. În plus, ea a subliniat că pentru unitățile de nivel înalt servirea unui pahar cu apă fără plată suplimentară este la fel de normală ca și prezența lenjeriei de pat, săpunului și prosoapelor în baie.

Oaspetele a cerut despăgubiri de 2.700 de euro pentru pierderile economice suferite și daune morale.

Cazul a trecut prin mai multe instanțe și, în final, a primit un refuz definitiv din partea celei mai înalte instanțe. Judecătorii au stabilit că, conform legislației italiene, unitățile nu sunt obligate să ofere clienților apă potabilă de la robinet, chiar dacă aceștia o cer și sunt dispuși să plătească suplimentar pentru serviciu.