theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Mai 2026, 10:42
8 389
Copiază linkul
Link copiat

O turistă a pierdut un proces în Italia împotriva unui hotel de lux pentru dreptul de a bea apă de la robinet

În Italia s-a încheiat definitiv în favoarea hotelului procesul unei turiste care s-a plâns că nu putea primi apă de la robinet în restaurant, fiind nevoită să cumpere apă îmbuteliată la prețuri ridicate.

O turistă a pierdut un proces în Italia împotriva unui hotel de lux pentru dreptul de a bea apă de la robinet.
O turistă a pierdut un proces în Italia împotriva unui hotel de lux pentru dreptul de a bea apă de la robinet.

Despre acest lucru informează Corriere della Alto Adige, scrie „Europa Liberă”.

Curtea Supremă a Italiei a respins definitiv cererea unei turiste care a dat în judecată un hotel de lux pentru că nu i s-a permis să ceară apă potabilă de la robinet în restaurant în timpul sejurului său de o săptămână la unitatea respectivă.

Hotelul din comuna Corvara-in-Badia din Alpii Dolomiți, unde a fost cazată în perioada Crăciunului 2019-2020, a costat-o aproape 6.000 de euro pentru o săptămână și este considerat unul dintre cele mai bune din regiune. Oaspetele a fost deranjată de faptul că apa potabilă în restaurantul hotelului putea fi obținută doar în sticle, fiecare sticlă de 0,75 litri costând 7 euro. Condițiile sejurului de o săptămână includeau cine plătite, dar fără băuturi.

Femeia a argumentat în cererea sa că accesul la apă potabilă face parte din drepturile universale de bază și că oaspeții ar trebui să aibă garantat dreptul de a primi gratuit cel puțin o cantitate minimă de apă potabilă. În plus, ea a subliniat că pentru unitățile de nivel înalt servirea unui pahar cu apă fără plată suplimentară este la fel de normală ca și prezența lenjeriei de pat, săpunului și prosoapelor în baie.

Oaspetele a cerut despăgubiri de 2.700 de euro pentru pierderile economice suferite și daune morale.

Cazul a trecut prin mai multe instanțe și, în final, a primit un refuz definitiv din partea celei mai înalte instanțe. Judecătorii au stabilit că, conform legislației italiene, unitățile nu sunt obligate să ofere clienților apă potabilă de la robinet, chiar dacă aceștia o cer și sunt dispuși să plătească suplimentar pentru serviciu.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici