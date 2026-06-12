O tornadă puternică a lovit regiunile Midwest din SUA: Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate.

Autoritățile locale au îndemnat locuitorii să nu părăsească adăposturile decât în caz de necesitate extremă.

Distrugeri au fost raportate și în orașul Merrillville din statul Indiana. Din cauza copacilor doborâți și a liniilor electrice avariate, mai multe drumuri au fost închise circulației. Fenomenul meteo a lăsat fără energie electrică sute de mii de persoane, iar în zonele afectate continuă operațiunile de căutare și salvare, transmite vietnam.vn.

Autoritățile din regiunile centrale ale SUA au emis o avertizare privind un nou val de furtuni puternice și riscul formării unor tornade în seara zilei de 11 iunie.

Serviciul Național de Meteorologie al SUA a anunțat că pe 10 iunie a primit peste 10 rapoarte despre tornade în partea de nord a statelor Missouri, Iowa, Kansas și Illinois. În întreaga regiune au fost doborâți copaci și au fost rupte linii electrice.

În Des Moines, un bărbat de 54 de ani a murit într-un adăpost pentru persoane fără locuință dintr-un parc, după ce un copac a căzut peste el în timpul unei furtuni puternice. Acesta a fost găsit în stare critică în dimineața zilei de 11 iunie și a decedat la fața locului. Până în prezent, nu au fost raportate alte victime sau persoane rănite în urma furtunii.

Pe 11 iunie, vremea nefavorabilă a continuat. Serviciul Național de Meteorologie al SUA a emis avertizări de tornadă pentru unele zone din Illinois, Indiana, Iowa, Missouri și Wisconsin. Furtunile puternice au cauzat întârzieri sau anulări de zboruri în aeroporturile mai multor orașe, inclusiv Chicago, Philadelphia și Newark (New Jersey). Zonele din nord-est și regiunea Mid-Atlantic au fost, de asemenea, grav afectate de temperaturi ridicate și umiditate.

Locuitorii din Springfield, Illinois, au raportat că, în seara zilei de 10 iunie, o tornadă a lovit această zonă. Două clădiri ale unui adăpost pentru animale, aparținând Federației pentru Protecția Animalelor din Springfield, au suferit daune serioase.

De asemenea, se raportează pagube la Aeroportul Internațional Abraham Lincoln din Springfield.