O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate.

Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor a menționat că tornada a cauzat daune semnificative clădirilor și copacilor, scrie eurointegration.com.ua, citând rmf24.pl.

Institutul a subliniat că distrugerile înregistrate în regiunea Opole indică „influența unui curent ascendent puternic rotativ, asociat cu o furtună”.

Serviciul de pompieri a raportat că pe teritoriul Balcarzowice au fost avariate 18 clădiri. 11 dintre acestea sunt locuințe. Nimeni nu a fost rănit.

Primarul comunei Ujazd, Hubert Ibrom, a declarat că „imaginea amintește de o post-apocalipsă”.

„Câteva minute de groază și o luptă eroică a voluntarilor, pompierilor profesioniști, poliției, locuitorilor din localitățile învecinate și reprezentanților diferitelor ONG-uri. Operațiunea de asigurare a securității bunurilor a continuat până târziu în noapte”, a spus el.