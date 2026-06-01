theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Iunie 2026, 10:08
621
Copiază linkul
Link copiat

O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate

În satul Balcarzowice, din districtul Strzelce, voievodatul Opole (Polonia), tornada a provocat distrugeri semnificative: 18 clădiri au fost avariate, dintre care 11 erau rezidențiale.

O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate.
O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate.

Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor a menționat că tornada a cauzat daune semnificative clădirilor și copacilor, scrie eurointegration.com.ua, citând rmf24.pl.

Institutul a subliniat că distrugerile înregistrate în regiunea Opole indică „influența unui curent ascendent puternic rotativ, asociat cu o furtună”.

Serviciul de pompieri a raportat că pe teritoriul Balcarzowice au fost avariate 18 clădiri. 11 dintre acestea sunt locuințe. Nimeni nu a fost rănit.

Primarul comunei Ujazd, Hubert Ibrom, a declarat că „imaginea amintește de o post-apocalipsă”.

„Câteva minute de groază și o luptă eroică a voluntarilor, pompierilor profesioniști, poliției, locuitorilor din localitățile învecinate și reprezentanților diferitelor ONG-uri. Operațiunea de asigurare a securității bunurilor a continuat până târziu în noapte”, a spus el.

O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate

O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate

O tornadă a lovit una dintre regiunile Poloniei: Mai multe locuințe, avariate

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici