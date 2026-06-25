O TikTokeriță britanică riscă să fie executată în Dubai.

Autoritățile din Dubai au acuzat-o de omor intenționat pe bloggerița britanică Brooke George.

Ea riscă pedeapsa cu moartea prin împușcare, transmite thetimes.com.

În prezent, tânăra în vârstă de 23 de ani, care are aproape 100.000 de urmăritori pe TikTok, este deținută în închisoarea Bur Dubai.

Brooke George este acuzată de uciderea unui cetățean britanic. Potrivit The Times, cei doi s-au cunoscut pe Internet. George a călătorit de două ori la Dubai, iar în timpul celei de-a doua vizite, susține femeia, el a început să o lovească. În timpul uneia dintre aceste agresiuni, ea a apucat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat mai multe lovituri, care i-au cauzat moartea.

Potrivit informațiilor, tânăra a fost arestată acum câteva zile, când încerca să părăsească țara, însă informația despre arest a devenit publică abia acum.

Ministerul britanic de Externe și al Commonwealth-ului a declarat presei că urmărește cu atenție cazul Brooke George.