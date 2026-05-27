rbc.ru logorbc
27 Mai 2026, 14:24
O tânără din Rusia care a pregătit o narghilea pe un cozonac, condamnată la trei ani de închisoare

O instanță din Moscova a pronunțat sentința într-un dosar privind ofensarea sentimentelor religioase, în care o localnică a fost condamnată după ce a pregătit o narghilea pe un cozonac pascal și a publicat imaginea pe Internet.

Persoana condamnată își va executa pedeapsa într-o colonie de regim comun.

Potrivit procuraturii, citată pe canalul său de Telegram, tânăra a fost găsită vinovată de încălcarea dreptului la libertatea de conștiință și religie. Instanța a condamnat-o la trei ani și 25 de zile de închisoare, scrie rbc.ru.

Instanța a fost de acord cu versiunea acuzării, conform căreia, în aprilie 2026, o tânără în vârstă de 27 de ani din Moscova a pregătit o narghilea pe un cozonac într-un bar de pe strada Sretenka. Ea a fotografiat produsul și l-a postat pe Internet, „jignind astfel sentimentele religioase ale credincioșilor”.

Potrivit procuraturii, infracțiunea a fost comisă în perioada de probă. Tânăra și-a recunoscut vina pentru fapta săvârșită.

Sentința nu a intrat încă în vigoare.

Sursă
rbc.ru logorbc
