O stațiune din Muntenegru surprinde prin prețuri accesibile: Mic dejun de la 4 euro, iar cazarea de la 20 euro.

Într-un sezon în care vacanțele la mare au devenit tot mai scumpe, o stațiune de la Marea Adriatică este prezentată drept una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru turiștii care caută prețuri mici la cazare, mâncare și plajă.

În acest loc, o cafea costă aproximativ 1,5 euro, micul dejun începe de la 4 euro, iar apartamentele pot fi găsite de la aproximativ 20 de euro pe noapte. Este vorba despre stațiunea Sutomore, situată pe coasta Muntenegrului, care atrage turiști prin prețuri mai mici comparativ cu multe alte stațiuni de pe Adriatică, informează libertatea.ro.

Costul cazării depinde de sezon, distanța până la plajă și nivelul de confort, însă prețul de bază de aproximativ 20 de euro pe noapte rămâne un argument important pentru turiștii cu buget redus.

Chiar și în plin sezon, Sutomore rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cei care doresc să se relaxeze la mare fără cheltuieli mari.

Prețurile mici nu se referă doar la cazare. În cafenele și restaurante, cafeaua costă în jur de 1,5 euro, iar micul dejun poate fi găsit de la 4 euro.

Potrivit localnicilor din domeniul restaurantelor, aceștia încearcă să mențină un echilibru între prețuri și numărul turiștilor pentru a rămâne competitivi în sezonul de vârf.

Pe plaje, închirierea șezlongurilor costă între 10 și 15 euro, în funcție de amplasare și servicii.

În general, Sutomore este considerată una dintre cele mai economice stațiuni din Muntenegru și de pe Adriatică, oferind o vacanță accesibilă cu un nivel de bază al serviciilor.