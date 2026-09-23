O româncă stabilită în Germania a povestit la ce au renunțat oamenii din cauza creșterii prețurilor.

O româncă stabilită în Germania, proprietară a unei afaceri de vânzare a înghețatei, a povestit cum criza se răsfrânge asupra oamenilor.

La fel, ea a vorbit despre principalele măsuri pe care aceștia le iau pentru a economisi și a-și reduce cheltuielile.

Narcisa este proprietara unei cafenele cu înghețată în Germania. Potrivit ei, consumatorii germani devin tot mai atenți la cheltuielile lor și nu mai cheltuiesc atât de ușor bani pe produse sau bunuri care nu sunt necesare. Drept urmare, micile afaceri din domeniul alimentației publice suferă tot mai mult și pierd din ce în ce mai mulți clienți, scrie libertatea.ro.

Vânzările de înghețată în Germania scad tot mai mult

Narcisa spune că vânzările au scăzut cu 20–30% comparativ cu anii precedenți. Ea remarcă faptul că, deși afacerea continuă să funcționeze, comportamentul clienților s-a schimbat vizibil: aceștia cumpără cantități mai mici și intră mai rar în local.

„Râdem, glumim, dar anul acesta se simte că în Germania este criză economică, mai ales acum, când în septembrie a început școala, totul este scump. Înainte, în anii trecuți, în septembrie, dacă era o astfel de vreme, aveai coadă, terasa era plină, iar acum aștepți să vină cineva. Poate vor veni mai târziu și vor lua ceva la pachet, dar se simte... se simte după oameni”, a declarat Narcisa.

Clienții cumpără tot mai puțin, iar înghețata a devenit un „lux”

Antreprenoarea subliniază că chiar și clienții fideli, care înainte cumpărau frecvent înghețată și luau porții mari, și-au redus cumpărăturile.

„Clienții care veneau de două-trei-patru ori pe săptămână și cumpărau pahare mari, nu cupe, acum vin adesea și cumpără una-două. Sunt copii care abia au 2 euro ca să-și cumpere un cornet”, a povestit ea.

Narcisa consideră că pentru mulți germani înghețata a devenit un produs de lux, deoarece veniturile nu mai acoperă atât de ușor cheltuielile cotidiene.

„Problema este că oamenii nu-și mai permit. Înghețata a devenit un lux. Iar celor care spun aici: «Hai, nu vă mai plângeți», nu este vorba despre plângeri. Este vorba despre faptul că foarte mulți oameni din Germania nu au salarii foarte mari sau rămân cu 2 mii de euro pe lună în mână”, a explicat ea.

Creșterea prețurilor compensează parțial scăderea volumului vânzărilor

În pofida scăderii vânzărilor, Narcisa remarcă faptul că ajustarea prețurilor a permis menținerea afacerii pe linia de plutire.

„Nu mă plâng, slavă Domnului, și anul acesta totul a mers bine, dar ne-au ajutat prețurile. În ceea ce privește vânzările, acestea au scăzut cu cel puțin 20–30%, dar ne-a salvat creșterea prețurilor”, a spus ea.

Principalele cheltuieli ale familiilor germane

Românca enumeră principalele cheltuieli care apasă asupra bugetelor familiilor germane: utilitățile, produsele alimentare, combustibilul și viața socială.

„Tot ce ține de încălzire, electricitate, mâncare, viața socială, motorină... Pentru un plin de motorină plătești cu 60–70 de euro mai mult, adică un coș alimentar. Încă 50 de euro în plus pentru ceva, încă ceva aici. Trebuie să te gândești bine ce îți mai poți permite”, a povestit Narcisa.

Ea adaugă că și ieșirile la restaurant au devenit mai scumpe:

„Mergeți doi la restaurant, lăsați aproape 100 de euro, fără să fi mâncat. Iar dacă mai vreți ceva, de exemplu o cotletă sau un steak de vită, atunci gata, s-a terminat”.

Românca consideră că oamenii reduc cheltuielile mari

În opinia Narcisei, presiunea financiară acumulată îi obligă pe oameni să renunțe la cheltuieli care înainte erau considerate obișnuite.

Ea consideră că, fără măsuri concrete, situația economică poate continua să se înrăutățească:

„Așadar, oameni buni, vremuri bune nu vor fi, iar dacă nu se întreprinde nimic, Europa este pierdută”, a concluzionat antreprenoarea.