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23 Iunie 2026, 22:00
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O reclamantă a câștigat pentru prima dată în Marea Britanie un proces cu ajutorul inteligenței artificiale

Pentru prima dată în practica juridică engleză, o instanță a emis o decizie într-un caz ale cărui materiale au fost pregătite integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

O reclamantă a câștigat pentru prima dată în Marea Britanie un proces cu ajutorul inteligenței artificiale.
O reclamantă a câștigat pentru prima dată în Marea Britanie un proces cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sistemul de inteligență artificială a realizat în mod autonom toată pregătirea prealabilă pentru recuperarea unei datorii de 7.000 de lire sterline și a asigurat victoria reclamantei în instanța din Londra,  raportează The Guardian.

Reclamanta, consultant HR independent Tamires Kamal Takidir, a plătit companiei Garfield AI aproximativ 400 de lire sterline pentru redactarea unei scrisori juridice și depunerea cererii. Tehnologia companiei a fost autorizată în aprilie 2024 de autoritatea de reglementare pentru supravegherea avocaților pentru recuperarea datoriilor de până la 10.000 de lire sterline. Sistemul de inteligență artificială a pregătit declarațiile martorilor și un pachet complet de documente pentru o ședință de judecată de trei ore. În același timp, pentru reprezentarea directă a intereselor reclamantei în sala de judecată a fost angajat un avocat obișnuit.

O astfel de tehnologie face justiția accesibilă pentru multe întreprinderi mici, care anterior renunțau la recuperarea datoriilor din cauza costurilor ridicate ale proceselor judiciare.

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