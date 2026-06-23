O reclamantă a câștigat pentru prima dată în Marea Britanie un proces cu ajutorul inteligenței artificiale.

Pentru prima dată în practica juridică engleză, o instanță a emis o decizie într-un caz ale cărui materiale au fost pregătite integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sistemul de inteligență artificială a realizat în mod autonom toată pregătirea prealabilă pentru recuperarea unei datorii de 7.000 de lire sterline și a asigurat victoria reclamantei în instanța din Londra, raportează The Guardian.

Reclamanta, consultant HR independent Tamires Kamal Takidir, a plătit companiei Garfield AI aproximativ 400 de lire sterline pentru redactarea unei scrisori juridice și depunerea cererii. Tehnologia companiei a fost autorizată în aprilie 2024 de autoritatea de reglementare pentru supravegherea avocaților pentru recuperarea datoriilor de până la 10.000 de lire sterline. Sistemul de inteligență artificială a pregătit declarațiile martorilor și un pachet complet de documente pentru o ședință de judecată de trei ore. În același timp, pentru reprezentarea directă a intereselor reclamantei în sala de judecată a fost angajat un avocat obișnuit.

O astfel de tehnologie face justiția accesibilă pentru multe întreprinderi mici, care anterior renunțau la recuperarea datoriilor din cauza costurilor ridicate ale proceselor judiciare.