„O ploaie de petrol” a căzut la Moscova din cauza incendiului de la rafinărie.

Locuitorii din Zheleznodorozhny (la est de Moscova) au publicat fotografii care arată o peliculă neagră după ploaie, cu impurități rezultate din arderea produselor petroliere.

Locuitorii din Liuberțî (la sud-est de Moscova) au raportat, de asemenea, un miros puternic de ars, informează meduza.io.

În același timp, MosEcomonitoring a declarat că „concentrația substanțelor poluante în aerul Moscovei la ora 12:00 nu depășește valorile maxime admise”.

Meteorologii independenți prognozează precipitații cu impurități de produse de ardere pe teritoriul regiunii Moscova, la est de Moscova, pe parcursul zilei.