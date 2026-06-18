18 Iunie 2026, 16:34
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„O ploaie de petrol” a căzut la Moscova din cauza incendiului de la rafinărie
Locuitorii din Zheleznodorozhny (la est de Moscova) au publicat fotografii care arată o peliculă neagră după ploaie, cu impurități rezultate din arderea produselor petroliere.
Locuitorii din Liuberțî (la sud-est de Moscova) au raportat, de asemenea, un miros puternic de ars, informează meduza.io.
În același timp, MosEcomonitoring a declarat că „concentrația substanțelor poluante în aerul Moscovei la ora 12:00 nu depășește valorile maxime admise”.
Meteorologii independenți prognozează precipitații cu impurități de produse de ardere pe teritoriul regiunii Moscova, la est de Moscova, pe parcursul zilei.