O plajă din Bulgaria populară printre turiști, închisă din cauza bacteriei E. coli.

Turiștii care plănuiesc să își petreacă vacanța sau weekendul pe litoralul din Bulgaria sunt avertizați de o situație sanitară critică într-una dintre cele mai vizitate stațiuni.

Autoritățile din Bulgaria au decis închiderea temporară și interzicerea scăldatului pe plaja Ofitserski din Varna, după ce analizele de laborator au indicat o contaminare masivă a apei de mare cu bacteria Escherichia coli (E. coli) și enterococi intestinali, potrivit Novinite, informează libertatea.ro, citând Novinite.

Decizia a fost luată de Inspectoratul Regional de Sănătate (RZI) Burgas, în urma unor controale de rutină privind calitatea apei de îmbăiere. Rezultatele analizelor au fost alarmante: valorile înregistrate pentru bacteria E. coli au depășit de câteva ori normele maxime admise pentru siguranța și sănătatea populației.

Astfel, se solicită implementarea de urgență a unor măsuri obligatorii de igienă și a unor protocoale antiepidemice stricte, menite să limiteze expunerea publicului și a turiștilor la apa de mare contaminată.

Au fost instalate panouri de avertizare

În plus, autoritățile au dispus ca pe întreaga suprafață a plajei afectate să fie amplasate imediat sisteme de semnalizare și panouri de avertizare permanentă. Acestea vor fi montate în locuri cu vizibilitate maximă pentru a-i înștiința în mod explicit pe vizitatori că scăldatul și înotul sunt strict interzise în această perioadă, din cauza riscurilor majore pentru sănătatea publică.

Aceste măsuri fac parte din monitorizarea sezonieră standard a calității apei pe litoralul bulgar al Mării Negre. În perioada de vară, apa este verificată regulat de serviciile sanitare.

Scopul principal este respectarea standardelor europene de sănătate publică și prevenirea riscurilor pentru turiști în sezonul de vârf.

Interdicția va rămâne în vigoare până când analizele vor arăta că nivelul bacteriilor a revenit în limite sigure.

Ce este bacteria E. coli și cum se transmite

Bacteria Escherichia coli (E. coli) trăiește, în mod normal, în intestinele oamenilor și ale animalelor sănătoase. Majoritatea tipurilor de E. coli sunt inofensive sau se manifestă prin diaree relativ scurtă.

Există totuşi câteva tulpini ce pot provoca crampe stomacale severe, diaree cu sânge și vărsături.

Contaminarea se poate produce prin apă sau alimente contaminate, în special legume crude și carne tocată insuficient gătită.

Adulții sănătoși se recuperează de obicei în decurs de o săptămână, însă copiii și persoanele în vârstă sunt expuși unui risc mai mare de complicații, inclusiv insuficiență renală potențial fatală.

Unele infecții cu E. coli pot provoca, de asemenea, infecții ale tractului urinar, boli respiratorii, pneumonie și chiar meningită.

Simptomele apar de obicei la 3–4 zile după infectare, dar pot apărea și după 24 de ore.

Principalele simptome ale infecției cu E. coli:

crampe abdominale severe;

diaree apoasă, care devine hemoragică;

greață și vărsături care duc la deshidratare;

febră moderată.

Posibile complicații

În 5–10% din cazuri, în special la copii și vârstnici, infecția poate evolua spre sindromul hemolitic-uremic (SHU) – o afecțiune gravă care distruge eritrocitele și provoacă insuficiență renală acută, necesitând spitalizare și dializă.