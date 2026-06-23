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23 Iunie 2026, 10:01
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O piesă pierdută a lui Viktor Țoi, găsită după mai bine de 30 de ani

Piesa „Дети минут” s-a aflat tot acest timp în arhiva personală a Sarei Okerren din Suedia, care a comunicat cu Viktor Țoi în anii 1980.

O piesă pierdută a lui Viktor Țoi, găsită după mai bine de 30 de ani.
O piesă pierdută a lui Viktor Țoi, găsită după mai bine de 30 de ani.

În 2020, arhivistul Serghei Ciubraev a descoperit textul scris de mână al piesei la casa de vacanță a basistului trupei „Zvuki Mu”, Aleksandr Lipnițki. Ulterior s-a aflat că s-a păstrat și înregistrarea melodiei: Sara Okerren a înregistrat interpretarea lui Viktor Țoi pe un casetofon portabil, în timpul unei petreceri din 1988.

Piesa prezintă într-o manieră parodică mai multe formații muzicale, ceea ce ar fi putut provoca nemulțumiri în rândul prietenilor lui Țoi. Cu mult timp în urmă, Aleksandr Lipnițki l-a rugat pe liderul trupei „Kino” să noteze versurile în scris, iar acesta i-a îndeplinit dorința. Melodia nu a fost cunoscută publicului larg, deoarece Viktor Țoi o interpreta doar în cercul apropiat de prieteni.

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