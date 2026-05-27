O persoană a murit și alte nouă sunt date dispărute în urma unei explozii la o fabrică chimică din SUA.

Lucrările de căutare și salvare sunt îngreunate de faptul că în rezervorul spart încă mai există substanțe chimice. Însăși construcția „rămâne instabilă”, ceea ce creează condiții periculoase pentru angajații serviciilor de urgență. Salvatorii fac tot ce este necesar pentru consolidarea și stabilizarea structurii rezervorului, pentru a putea continua lucrările, scrie cbsnews.com.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, și-a exprimat condoleanțele familiilor celor răniți și ale angajatului decedat al întreprinderii. Autoritățile statului au asigurat, de asemenea, că nu există o amenințare imediată pentru populația din zonă, dar au îndemnat oamenii să „evite apropierea de fabrică”.