O melodie rap interpretată de Erling Haaland a devenit virală după dubla de la Campionatul Mondial.

După dubla lui Erling Haaland, care a ajutat Norvegia să învingă Brazilia la Campionatul Mondial, piesa sa rap „Kygo jo” a devenit virală.

Melodia a acumulat aproape 22 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar Haaland a ajuns pe primul loc în topul Spotify din Norvegia.

Înainte de meciul cu Brazilia din optimile de finală, DJ-ul norvegian Kygo (numele real — Kyrre Gorvell-Dahl) a promis să lanseze un remix al piesei lui Haaland dacă acesta va marca un gol. Atacantul nu doar a marcat, ci a reușit o dublă (meciul s-a încheiat cu victoria Norvegiei, scor 2-1). Kygo și-a respectat imediat promisiunea și a lansat remixul Kygo Jo (Kygo Remix), transmite djmag.com.

Povestea piesei a început în 2016, când Haaland, în vârstă de 16 ani, împreună cu partenerii săi din echipa națională de juniori a Norvegiei, Erik Botheim și Erik Tobias Sandberg, a înregistrat o melodie în cadrul grupului rap Flow Kingz. În videoclip, Haaland, care folosea pseudonimul Lyng, gătește pe grătar, se plimbă cu o mașinuță de jucărie și dansează în slow motion.

În 2022, după transferul la Manchester City, Haaland a declarat într-un interviu pentru presa clubului: „Pur și simplu ne plictiseam puțin și am decis să înregistrăm o melodie rap”.

Lansarea remixului a stârnit o reacție entuziastă din partea fotbalistului.

„S-a întâmplat! Mulțumesc, Kygo. Înseamnă asta că acum sunt oficial artist?”, a scris Haaland pe Instagram.

Kygo a răspuns în comentarii: „Fotbalist cu normă parțială, artist cu normă întreagă”.

Ulterior, DJ-ul a publicat pe contul său o fotografie cu fotbalistul și cu clasamentul Spotify, adăugând: „Faptul că Haaland a devenit artistul numărul unu în Norvegia nu era pe cardul meu de bingo pentru 2026”.

Haaland însuși are un parcurs remarcabil la primul său Campionat Mondial. Atacantul are deja șapte goluri în cinci meciuri și este depășit în clasamentul golgheterilor CM 2026 doar de Lionel Messi și Kylian Mbappé, ambii cu câte opt goluri. Atacantul de la Manchester City este singurul jucător de la CM 2026 care a marcat cu piciorul stâng, cu dreptul, cu capul, atât din careu, cât și din afara acestuia.