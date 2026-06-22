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libertatea.ro logolibertatea
22 Iunie 2026, 10:03
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O mașină a căzut într-o prăpastie pe Transfăgărășan în timp ce șoferița își făcea un selfie

O clipă de neatenție a transformat o excursie pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din România într-un adevărat coșmar pentru o șoferiță.

O mașină a căzut într-o prăpastie pe Transfăgărășan în timp ce șoferița își făcea un selfie.
O mașină a căzut într-o prăpastie pe Transfăgărășan în timp ce șoferița își făcea un selfie.

Aflată pe Transfăgărășan, femeia a coborât din mașină pentru câteva momente, însă a uitat un detaliu important: să tragă frâna de mână. În doar câteva secunde, vehiculul a luat-o la vale și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de zeci de metri, informează libertatea.ro.

Incidentul a avut loc într-o zonă de creastă, unde pantele abrupte nu iartă nicio eroare de șofat. 

Din fericire, în momentul în care autoturismul a început să ruleze necontrolat spre marginea prăpastiei, în interior nu se afla nicio persoană, fapt care a prevenit o tragedie de proporții.

Potrivit primelor date, șoferița a oprit autoturismul pe marginea șoselei, cel mai probabil pentru a admira peisajul sau pentru a face fotografii – o practică extrem de întâlnită pe DN7C în perioada estivală.

Din cauza unghiului înclinat al drumului montan, forța gravitațională a pus imediat mașina în mișcare. În câteva clipe, mașina a prins viteză pe acostament, părăsind șoseaua. Autoturismul s-a rostogolit succesiv în panta abruptă, suferind daune totale.

„A fost o chestiune de secunde. Femeia abia coborâse. Când s-a întors, mașina deja trecuse de marginea drumului. Nu s-a mai putut face nimic, s-a auzit doar zgomotul metalului zdrobit pe stânci”, a povestit un turist care a asistat la întreaga scenă.

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