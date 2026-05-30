O instanță a dispus eliminarea numelui lui Trump de pe clădirea Centrului Kennedy.

Judecătorul Curții Districtuale din SUA, Christopher Cooper, a dispus ca numele președintelui Donald Trump să fie eliminat din denumirea Centrului pentru Arte Executive Kennedy din Washington în termen de două săptămâni, scrie The Washington Post.

Instituția trebuie să fie dedicată „președintelui Kennedy și doar președintelui Kennedy”, a decis judecătorul. De asemenea, a anulat decizia de a închide centrul pentru doi ani pentru a efectua lucrări de renovare.

În procesul intentat în martie de un grup format din opt organizații care se ocupă de conservarea monumentelor arhitecturale și istorice, inclusiv Liga pentru Conservarea Patrimoniului Istoric al Districtului Columbia și Fundația Națională pentru Conservarea Patrimoniului Istoric, se menționează că instituția trebuie mai întâi să treacă prin mai multe verificări federale înainte de a începe lucrările. În special, consultări privind conservarea patrimoniului istoric conform Legii privind conservarea patrimoniului istoric național și o expertiză de mediu. De asemenea, este necesară aprobarea oficială a Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei și a Comisiei pentru Arte Frumoase.

Reclamanii susțin că administrația Centrului Kennedy a cauzat deja daune clădirii, vopsind cele 200 de coloane aurii în alb și plasând numele lui Trump pe fațadă.

Autoritățile au răspuns că Congresul a aprobat efectiv reconstrucția clădirii, alocând 257 milioane de dolari pentru „reparații capitale, restaurare, remedierea problemelor acumulate de întreținere și siguranță” în cadrul „Unui Mare și Frumos Proiect de Lege” (One Big Beautiful Bill).

La audierile de la sfârșitul lunii aprilie, noul director executiv al centrului, Matt Flocka, a descris starea clădirii ca fiind „extrem de precară”. El a menționat panouri de cornișă de tavan care se prăbușesc, fiecare cântărind peste o tonă, apă care pătrunde în tablourile electrice cauzând coroziune, precum și țevi de apă defecte. Potrivit lui, a lăsa instituția deschisă în timpul reconstrucției ar fi „iresponsabil”.

Apărătorii patrimoniului istoric au răspuns că planul de renovare a centrului din 2022 prevedea lucrări fără închiderea acestuia și că chiar Flocka a elaborat un astfel de plan.

„Suntem siguri că, în cazul unei apelări, instanța va susține decizia consiliului de a recunoaște contribuția istorică a președintelui Trump la centrul cultural al țării noastre”, a declarat vicepreședinta pentru relații publice a Centrului Kennedy, Roma Daravi, citată de Politico.

De când Trump a devenit președinte al consiliului de administrație al Centrului Kennedy, mai multe spectacole au fost anulate sau retrase, inclusiv turneul musicalului „Hamilton” și Opera Națională din Washington. Vânzările de bilete și abonamente au scăzut brusc, iar zeci de angajați au fost concediați, scrie WP.

Trump, la scurt timp după revenirea la Casa Albă, a concediat directoarea centrului Kennedy, Deborah Rutter, mai mulți membri ai consiliului de administrație și a devenit el însuși noul președinte. La sfârșitul anului trecut, consiliul numit de el a votat în unanimitate redenumirea centrului în Trump-Kennedy Center, iar pe panoul exterior a fost adăugat numele liderului american.

În februarie anul acesta, șeful Casei Albe a anunțat că Centrul Kennedy va fi închis pentru renovare pe 4 iulie, cu ocazia a 250 de ani de la înființarea SUA, pentru a „transforma centrul „semi-dărâmat” într-un bastion al artei, muzicii și divertismentului de clasă mondială”.