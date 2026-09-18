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18 Septembrie 2026, 10:40
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O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei

La Konotop, în regiunea Sumî, în urma atacurilor cu drone rusești, au fost avariate instituții de învățământ, instituții medicale, infrastructura de transport și cea energetică, blocuri de locuințe și întreprinderi.

O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei.
O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei.

La Zaporijie, un centru comercial a fost distrus în urma unui atac.

Trupele ruse au atacat cu drone orașul Konotop din regiunea Sumî. În urma atacului au fost avariate o grădiniță, o școală, instituții medicale, case particulare, precum și rețeaua de distribuție a gazelor, întreprinderi mici, linii electrice și calea ferată, a comunicat în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, primarul orașului Konotop, Artem Semenihin, transmite dw.com.

Potrivit acestuia, două femei au fost rănite. Din cauza avarierii rețelei de distribuție a gazelor, o parte a orașului a rămas fără gaz.

Atac asupra unui complex comercial din Zaporojie

La Zaporojie, în seara târzie a zilei de 17 septembrie, armata rusă a atacat un centru comercial, în urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții, a comunicat șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie, Mihail Semikin. Complexul comercial a fost distrus, iar o persoană a fost rănită, a scris pe Telegram Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

"A izbucnit un incendiu. Salvatorii au lichidat incendiul pe o suprafață totală de peste 10 mii de metri pătrați. Activitatea a fost îngreunată de amenințările permanente cu lovituri inamice repetate, din cauza cărora pompierii se retrăgeau în adăpost", au comunicat reprezentanții serviciului. Lucrările de intervenție și salvare din Zaporojie au fost finalizate. 

La Kiev, în urma atacului de seară cu UAV-uri, un bărbat a fost rănit și a fost spitalizat. În sectorul Podilskîi, dronele au lovit o clădire nelocuibilă, a comunicat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, forțele ruse au atacat Ucraina cu 93 de UAV-uri de atac de tip Shahed, dintre care 46 reactive, "Gerbera", drone-imitatoare de tip "Parodia", precum și "Banderol"/"Dan-T". Unitățile ucrainene de apărare antiaeriană au doborât sau au neutralizat 69 de drone rusești. A fost înregistrată lovirea unor mijloace de atac aerian în 13 locații, precum și căderea unor fragmente doborâte în 3 locații, au declarat Forțele Armate ale Ucrainei, care resping agresiunea militară rusă.

O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei

O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei

O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei

O grădiniță, o școală și instituții medicale din Konotop, lovite în urma atacului Rusiei

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